富邦悍將今（13）日持續在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，此役獅隊開局先發制人，陳鏞基開局就從悍將力亞士手中敲出2分砲，6局上輪到胡金龍開砲，「金鏞」同隊後首度同場開轟，加上獅隊新秀投手周彥農演出4局無失分好投，終場獅隊就以5：1力退悍將，送給悍將5連敗。悍將此役推出洋投力亞士先發，交手獅隊新秀周彥農。獅隊在首局就先發制人，兩出局後林安可選到保送，陳鏞基敲出左外野2分砲，替獅隊先馳得點，取得2：0領先。4局上獅隊攻勢再起，兩出局後攻佔一壘，朱迦恩打擊時，力亞士投出的近身球，擊中朱迦恩的手，原本判定為界外球，不過經過獅隊挑戰，改判觸身球，隨後林佳緯敲出適時安打，替獅隊取得3：0領先。6局上獅隊再有分數進帳，兩出局後林佳緯敲出二壘安打，隨後胡金龍也開轟，2分砲替獅隊將比數拉開成5：0，這是陳鏞基、胡金龍第3度同場開轟，且是2人同隊後首度同場開轟。悍將在6局下吹起反攻號角，在兩出局後，范國宸、張進德連續安打，替悍將追回1分，以1：5落後。周彥農此役主投4局無失分，繳出精彩的先發表現。胡智爲中繼3局失1分，最後2局高塩將樹、陳韻文順利守成，終場獅隊就以5：1力退悍將，送給悍將5連敗。