楊柳颱風快速遠離！氣象署：台灣恢復夏季天氣型態

▲楊柳颱風以每小時31公里速度，向西北西進行，今（13）日晚間8點半楊柳中心已經在澎湖的西南西方約70公里之處。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲13日晚間中央氣象署也針對明（14）日白的台南市、高雄市、屏東縣發布「高溫資訊 」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

8月14日空氣品質

楊柳颱風（PODUL）今（13）日下午1點從台東太麻里登陸，下午4點就從台南七股出海，在台灣本島快閃3小時就快速離開。中央氣象署也指出，這會讓台灣本島明（14）日迅速變回夏季天氣型態，其中才剛被楊柳颱風侵襲的台南、高雄、屏東，又被列入明（14）日高溫資訊黃色燈號範圍內。氣象署指出，明（14）日楊柳颱風逐漸遠離，太平洋高壓增強影響，首先是降雨趨勢，明天雨勢將會漸緩，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，只剩澎湖及金門仍受颱風外圍環流影響，有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨。不過在氣溫方面，西半部高溫普遍在35度左右，東半部30至32度，各地低溫約24至26度；預測基隆、臺北、新北、雲林、台南及花蓮有局部36度以上高溫；離島氣溫方面，澎湖25至32度，金門26至29度，馬祖27至31度。因此，今（13）日晚間中央氣象署也針對台南市、高雄市、屏東縣發布「高溫資訊 」，明（14）日白天台南市玉井區、楠西區、南化區，高雄市旗山區、美濃區、杉林區、內門區，屏東縣長治鄉、麟洛鄉、瑪家鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉都在影響範圍之內。氣象署也呼籲，明（14）日白天減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，老人、小孩、慢性病人、肥胖者以及戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。根據環境部空氣品質預報資訊顯示：14日颱風逐漸遠離，環境風場為偏南風轉偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。