▲梓渝的新歌〈泥潭〉在13日凌晨12點上線。（圖／微博＠我是梓渝）

▲梓渝（中）的新歌上線後，立刻衝上QQ音樂平台的熱度值冠軍。（圖／微博＠娛樂水星）

▲梓渝今年才23歲，微博就已累積587萬粉絲。（圖／微博＠我是梓渝）

23歲中國男星梓渝因主演BL偶像劇《逆愛》在中國爆紅，但才紅沒多久，就被踢爆劈腿多女、私生活混亂，梓渝因此在7月23日宣布會暫停工作反省。但他反省的時間似乎並不長，昨（13）日凌晨就上線新單曲〈泥潭〉，意外引爆討論。〈泥潭〉在中國QQ音樂平台的熱度值，截至昨日中午12點42分，已飆至13億，遠超亞洲天王周杰倫，相當不簡單。梓渝過去參加過選秀節目《青春有你3》、《少年之名》，後來因為拍BL劇才爆紅。但他7月23日才因私生活爭議宣布要暫停工作反省，結果隔天就被人發現前往錄音室錄製新歌；歌曲〈泥潭〉也在13日凌晨上線，意外廣受好評。有粉絲截圖QQ音樂平台的熱度排行榜，發現梓渝的〈泥潭〉一上線後才過54分鐘，熱度值就衝到7億，位居冠軍，輾壓排第2、3的周杰倫及林俊傑。昨日中午12點時，〈泥潭〉熱度值則來到13億，一樣輾壓亞軍周杰倫及季軍蔡徐坤。根據百度介紹，。輸給梓渝的周杰倫、林俊傑、蔡徐坤最近都沒推出新歌，自然熱度值會比較低；加上梓渝光是在微博就有587.2萬粉絲關注，本身就自帶龐大流量，因此也有聽眾認為，梓渝的〈泥潭〉其實沒有特別好聽，只是粉絲衝上來的熱度罷了，由此可見，梓渝在經歷過私生活爭議後，人氣其實也不受影響。