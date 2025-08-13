我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（13）日在台中洲際主場迎戰味全龍，此役前9局雙方形成平手，10局上兄弟推出「小黑」吳俊偉登板救援，賽前吳俊偉對龍隊跨季31.1局無失分，只差2個出局數就追平聯盟紀錄，不過吳俊偉登板後卻遭到龍隊打線轟炸，挨劉基鴻、郭天信的全壘打，一口氣失掉4分，最終吞下敗投。今日賽前吳俊偉對龍隊跨季31.1局無失分，只要再抓下2個出局數，就能追平後勁（持續）、黃子鵬所創下的連續32局對單一球隊（富邦悍將）無失分紀錄。此役龍象在正規9局打完以0：0形成平手，10局上吳俊偉登板，二壘上有王順和，面對首位劉基鴻，吳俊偉練續投出2顆壞球，第3球被劉基鴻逮中，形成中外野2分砲，龍隊不僅突破僵局，也終止對戰吳俊偉31.1局無得分紀錄。隨後吳俊偉抓到2個出局數，但又被曾聖安敲安，隨後郭天信補上全壘打，替龍隊取得4：0領先。此役吳俊偉後援1局，被敲出4支安打，其中包含劉基鴻、郭天信的全壘打，失掉4分（3責失分），不僅終止跨季31.1局無失分的對戰紀錄，還吞下本季首敗。