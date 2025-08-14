我是廣告 請繼續往下閱讀

南部地區一個多月來因風災帶來豪雨，災民飽受水患之苦，各地滿目瘡痍，行政院為救災提出《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，編列特別預算560億元，立法院長韓國瑜13日召集朝野協商，為讓行政機關有更充裕經費救災，藍綠兩大黨團都提案加碼到600億元，協商也迅速獲得共識，行政、立法難得一致展現團結為國為民的態度。為協助災民度過難關，行政院在7日就通過草案，並函請立法院審議，立院也迅速逕付二讀、交付協商，韓國瑜13日完成協商後，最快15日就可以三讀通過法案，讓行政院有法源依據可以編列特別預算。這次的協商展現出，過去立法院就有多次先例，不論是特別條例或是如《老年農民福利津貼暫行條例》等特殊的法案，立委為了幫選民爭取福利，一定都會不斷加碼，最後再視朝野協商結果，決定預算金額。《憲法》規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」但立委的權力本來就僅限於提出法律案或法律修正案，《憲法》本意是，立法院在審查行政院的總預算案時，只能刪、不能增。換句話說，行政院的預算案若是規模2.5兆，立法院就不可能在審查總預算案後增加到3兆，這才是違憲。本屆立法院因為朝小野大，立法院在藍白在野黨主導下，通過如《軍人待遇條例》修正案，幫軍人加薪，《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，普放現金每人一萬元，諸如這類法案，都被綠營認為是錢坑，但錢不錢坑是一回事，總之就是跟「違憲」毫無關係。但是立法院若真的提出行政院認為很荒謬的法案，行政院就束手無策嗎？當然有，行政院認為立法院決議窒礙難行，可以移請立法院覆議，但立法院決議維持原案，行政院向立法院負責、立法院代表民意監督行政機關，既然負責監督的機關都開綠燈，行政院又有何理由不遵守？如果不服氣，民主國家，如果真有政黨表現太離譜，相信選民也會有智慧做出理性選擇。總而言之，自從大罷免失利後，綠營已較少再把「毀憲亂政」四個字掛在嘴邊，畢竟違憲不違憲，本來就不是民進黨自己說了算，也不是民進黨反對就違憲、民進黨同意就合憲。13日的朝野協商，代表只要是民生法案，朝野都有意願放下爭議，共同努力實現增進民眾福祉的目標。13日的協商過程中，一度出現綠白又針對條文用字有不同意見，但在韓國瑜不斷喊話「向前看、不要再往後走」，最後爭議也不了了之。《丹娜絲颱風復原重建特別條例》後，希望立法院能再度建立本屆朝野互動的模式，各退一步、以民優先，放棄那些無謂的口水戰吧。