我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅老將陳鏞基今日首局敲出2分砲，助隊以5：1擊退富邦悍將。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅陣中2位老將胡金龍、陳鏞基今（13）日接連開轟，是2人第3度同場開轟，更是「金鏞」同隊後首度同場連線炸裂。賽後陳鏞基表示，「要同場先發很難。」胡金龍不僅認同還說，「比一竿進洞還難。」陳鏞基盼自己球季結束前別再受傷，「金龍引退賽我要守二壘，他守游擊！」胡金龍聽到後笑說，「你確定餅哥（林岳平）心臟受得了嗎？」此役41歲胡金龍打第2棒、指定打擊，42歲陳鏞基打第4棒、守一壘。首局陳鏞基率先開轟，2分砲替獅隊先馳得點，6局上輪到胡金龍開砲，本季首轟替獅隊添加保險分。「金鏞」同場開轟是生涯第3次，卻是同隊後首次，達成實質上的「金鏞連線」。賽後獅隊總教練林岳平笑著恭喜胡金龍，「恭喜他在引退前留下紀錄。」胡金龍賽後笑說，陳鏞基前面打太好，自己不做點貢獻，會有點丟臉。胡金龍表示，2人很難得同場開轟，可遇不可求，此時陳鏞基接話，「要同場先發更難。」胡金龍不僅認同還說，「比一竿進洞還難。」陳鏞基近期剛傷癒歸隊，他表示目前陳傑憲、邱智呈因傷下二軍，盼自己能以身作則，帶領好學弟。他也說，目標是球季結束前不要再受傷。陳鏞基打趣說道，「金龍引退賽我要守二壘，他守游擊！」胡金龍聽到後笑說，「餅哥（林岳平）心臟受得了嗎？」