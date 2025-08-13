我是廣告 請繼續往下閱讀

台指期夜盤13日晚間領銜創波段新高，截至晚間10點半高點為24440，距離台指期盤後去年7月歷史高點24449點只有9點差距。台北股市歷史高點24416.67點於去年7月11日締造，今（13）日盤中在台積電領銜突破紀錄1200元激勵下，帶動創下高點24406.94點，離高點僅有10點。美股晚間四大指數受到美國可能9月降息的激勵上漲，其中那斯達克和標普再次創下歷史新高，台積電ADR高點為246.43美元，距離突破去年7月高點248.28美元也僅一步之遙。台指期夜盤晚間上衝下洗，於晚間10點達到24440點後，高點回落，但仍在歷史高檔徘徊。