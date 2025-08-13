我是廣告 請繼續往下閱讀

▲強尼戴普被貼上「家暴男」標籤後，立刻被好萊塢大型片商切割，讓他對於他們的作風很受傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲安柏赫德（如圖）暗指前夫強尼戴普是「家暴男」，嚴重衝擊強尼的演藝事業，《神鬼奇航6》也馬上停擺。後來強尼在美國法庭上打勝仗，安柏落得自討沒趣，也搬離美國。（圖／美聯社／達志影像）

▲許多《神鬼奇航》系列粉絲，等不及想看到強尼戴普（中）再回來演傑克船長，熱切期盼第6集趕快推出。（圖／摘自IMDb）

強尼戴普將再回歸《神鬼奇航6》，扮演瘋瘋癲癲的傑克船長？萬千影迷期待已久，這一天很可能真的會來臨。該系列的製片人傑瑞布魯克海默透露，若是他們能夠奉上讓強尼戴普滿意的劇本，他就會答應演出，不過現在劇本還在發想中。上一集《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》已是距今8年前的電影，之後強尼就被前妻安柏赫德捲進「家暴」風波，而傑瑞透露，自己真的很想再找強尼合作，希望好劇本能順利產生。《神鬼奇航》系列曾在全球各地累積超過45億美元的票房，成績相當驚人，就算反應較不突出的《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》，全球都賣到近8億美元，若非安柏赫德殺出攪局，按照正常狀況，迪士尼早就會拍續集。無奈就是因為有安柏赫德把「家暴男」的標籤貼在強尼戴普身上，重視形象的各大片商紛紛和他切割，《神鬼奇航6》才突然喊卡，甚至還曾傳出迪士尼有意換人重啟這個系列。之後強尼戴普在英國、美國接連打官司，先在英國敗訴，回到美國卻打了一場風光勝仗，讓安柏赫德被判賠比他高出好幾倍的賠償金，外界視為強尼的大勝利，也宣告強尼可望逐步回到好萊塢主流商業大片的陣營，粉絲最期待的，莫過於《神鬼奇航6》，想看他再扮一次傑克船長，現在的情況卻和幾年前整個反過來，不是迪士尼決定找不找回強尼，而是強尼要決定和不和他們再合作。外界曾認為強尼被迪士尼的切割傷透心，只怕砸再多錢也沒辦法挽回他的心意，傑瑞布魯克海默倒是信心滿滿，認為好劇本就會打洞強尼，強尼方面則沒有任何回應。但有一點頗值得他考慮：傑瑞布魯克海默近年來以《捍衛戰士：獨行俠》與《F1電影》分別使湯姆克魯斯、布萊德彼特締造從影以來最佳賣座數字，讓他們中年再攀高峰，強尼也該嘗試一下被傑瑞的魔法加持，也許能創下事業的新巔峰。