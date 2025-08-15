我是廣告 請繼續往下閱讀

8月15日體壇中知名的壽星，前中華職棒兄弟象投手陳義信今天將度過他62歲生日，這位從業餘時期就頗受知名度的投手曾於1989年赴日發展加入中日龍，並於1991年回台加盟中華職棒，於「洋將選秀會」被兄弟象以狀元籤選進，並在2000年退休，當時他保持台灣2聯盟的職棒生涯累計有141場勝投，一度是台灣職棒的紀錄保持者，直到2019年才被潘威倫超越。陳義信為花蓮縣光復鄉人，這個地方也培育出許多綁球選手，陳義信從小也進入榮工體系打球，進入成棒後，由於當時台灣並未有職棒聯盟，陳義信也先後效力於輔大、兄弟飯店、陸光等隊，並在1987年至1988年間因在亞錦賽、洲際盃、奧運等國際賽事表現亮眼，而於1989年受日本球探吸收赴日發展，加入中日龍隊。陳義信於1989年赴日打球，首年獲得16場出賽，繳出3勝1敗防禦率5.29的成績，並送出16次三振，多半以牛棚角色出戰，但在第2年並未獲得機會，便離開日職於1991年投入中職選秀。當年中華職棒還有洋將選秀會，而陳義信因為時程延誤，無法參加前一年舉行的旅日球員返國選秀會，且前次之旅日球員返國選秀會皆為旅日業餘社會人球員參加，因而將其併入隔年的外籍球員選秀會。兄弟象也以狀元籤選進陳義信。加盟兄弟首年陳義信就靠著出色投球表現，帶動兄弟戰績，職棒三年陳義信甚至獲得勝投王及最佳九人獎的獎項；陳義信獲得勝投的數字持續增加，在職棒四年九月就拿下在中華職棒的50勝，當年陳義信榮獲年度MVP、防禦率王、金手套獎及最佳九人獎等多項榮耀；職棒七年是他在中華職棒的最後一年，這年他獲得了金手套獎。隨著1997年台灣大聯盟成立，陳義信以他的名氣和實力和當時隊友洪一中、吳復連等人一同跳槽，陳義信和吳復連一同加入了嘉南勇士隊，而搭檔多年的捕手洪一中則被分配到高屏雷公隊，在台灣大聯盟，元年陳義信就替勇士隊拿到了總冠軍，然而他卻在那魯灣年輕化與節薪化的前提之下，被迫選擇退休，無緣挑戰職業生涯150勝的紀錄。退休的陳義信並未與其他球員一般轉戰教練職，陳義信受到了當時民進黨籍高雄縣長余政憲的影響選擇轉戰政治圈，在球場上曾經風光一時的陳義信，靠著政黨的奧援及名氣代表民進黨參選原住民立法委員，首次參選的他雖然落選卻也顯示他的人氣，他轉而參選台北市議員（原住民選區），可惜仍然失敗。政治路上失敗的陳義信並未就此消失，目前偶爾會擔任球評工作，另外他也是台北體院運動休閒管理研究生。