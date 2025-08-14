我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《Sportico》記者Eben Novy-Williams報導，NHL卡羅萊納颶風隊老闆鄧頓（Tom Dundon）已與已故前老闆保羅·艾倫（Paul Allen）的遺產管理團隊達成協議，將以超過40億美元（約合新台幣1198億元）的價格收購NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者隊。ESPN名記Shams Charania也確認了這筆交易。艾倫是微軟共同創辦人，他在1988年以7000萬美元（約合新台幣20億元）買下拓荒者。2009年艾倫確診罹患非何杰金氏淋巴瘤，並於2018年去世。此後，球隊由其妹妹茱蒂·艾倫（Jody Allen）領導的遺產團隊經營。根據球團今年5月的聲明，Paul Allen的遺囑要求在他過世後出售旗下的體育資產，出售所得將用於慈善事業。不過，遺產團隊目前保留了對NFL西雅圖海鷹隊及MLS西雅圖音速隊的持股。53歲的鄧頓靠金融服務業及私人投資致富，2017年入股颶風隊，隔年成為大股東。他也是匹克球（Pickleball）的積極推廣者，擁有零售平台Pickleball Central，並參與創立pickleball.com。在他的掌舵下，颶風隊連續七季打進季後賽，三度闖入東區決賽。拓荒者上季戰績36勝46敗，連續第四年無緣季後賽。去年10月，《富比士》估計球隊市值為35億美元，如今的成交價顯示市場對NBA球隊的熱度與價值正持續攀升。