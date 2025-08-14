2025年亞洲盃資格賽，中華男籃面對傳統強敵伊朗隊，在前三節一度陷入高達22分的落後，但憑藉下半場的外線火力與防守反擊，硬是將比賽拉回膠著，甚至在最後20秒取得領先。可惜關鍵時刻進攻受阻，終場以75比78遭對手逆轉，錯失寶貴勝利機會。
比賽一開局，中華隊雖由陳盈駿、林庭謙組織進攻，但伊朗隊憑藉內線高度優勢與籃板保護，不斷利用二次進攻和快攻得分。首節中華隊命中率偏低，加上多次失誤被對手轉換取分，比分迅速被拉開。第二節，伊朗的阿米尼（Mohammad Amini）與瓦赫迪（Sina Vahedi）持續在禁區與中距離得手，半場結束中華隊以26比42落後。
第三節反擊起勢
易邊再戰，中華隊加強外線進攻，林庭謙、陳盈駿與賀博接連投進三分球，搭配防守端的包夾與抄截，迫使伊朗多次失誤。第三節中段，中華隊打出一波15比4的攻勢，成功將比分追近到個位數差距，讓現場氣氛高漲。
第四節比賽，雙方互有領先。中華隊在最後2分鐘憑藉林庭謙切入上籃與罰球，將比分反超至76比75。全場觀眾屏息以待，勝利似乎就在眼前。然而，伊朗的阿米尼在最後12秒接獲雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar）助攻，籃下放進致勝球，將比分翻轉為77比76。隨後中華隊進攻未果，被迫犯規，伊朗再添一分，最終以78比75守住勝局。
關鍵最後兩分鐘回顧
我是廣告 請繼續往下閱讀
第三節反擊起勢
易邊再戰，中華隊加強外線進攻，林庭謙、陳盈駿與賀博接連投進三分球，搭配防守端的包夾與抄截，迫使伊朗多次失誤。第三節中段，中華隊打出一波15比4的攻勢，成功將比分追近到個位數差距，讓現場氣氛高漲。
第四節比賽，雙方互有領先。中華隊在最後2分鐘憑藉林庭謙切入上籃與罰球，將比分反超至76比75。全場觀眾屏息以待，勝利似乎就在眼前。然而，伊朗的阿米尼在最後12秒接獲雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar）助攻，籃下放進致勝球，將比分翻轉為77比76。隨後中華隊進攻未果，被迫犯規，伊朗再添一分，最終以78比75守住勝局。
- 1分47秒：林庭謙籃下得手，中華隊72比74落後僅2分。
- 1分20秒：伊朗阿米尼助攻贊吉內（Arman Zangeneh）三分命中，將比分拉開。
- 20秒：林庭謙兩罰中一，中華隊反超76比75。
- 12秒：雷扎埃法爾助攻阿米尼籃下取分，伊朗77比76反超。
- 終場前：中華隊三分未中、進攻籃板被對手收下，伊朗兩罰一中鎖定勝局。