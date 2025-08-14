我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賀丹已經拿出100%的表現，可惜未能獲率隊取勝。(圖/取自FIBA)

1分47秒：林庭謙籃下得手，中華隊72比74落後僅2分。

1分20秒：伊朗阿米尼助攻贊吉內（Arman Zangeneh）三分命中，將比分拉開。

20秒：林庭謙兩罰中一，中華隊反超76比75。

12秒：雷扎埃法爾助攻阿米尼籃下取分，伊朗77比76反超。

終場前：中華隊三分未中、進攻籃板被對手收下，伊朗兩罰一中鎖定勝局。

2025年亞洲盃資格賽，中華男籃面對傳統強敵伊朗隊，比賽一開局，中華隊雖由陳盈駿、林庭謙組織進攻，但伊朗隊憑藉內線高度優勢與籃板保護，不斷利用二次進攻和快攻得分。首節中華隊命中率偏低，加上多次失誤被對手轉換取分，比分迅速被拉開。第二節，伊朗的阿米尼（Mohammad Amini）與瓦赫迪（Sina Vahedi）持續在禁區與中距離得手，半場結束中華隊以26比42落後。易邊再戰，中華隊加強外線進攻，林庭謙、陳盈駿與賀博接連投進三分球，搭配防守端的包夾與抄截，迫使伊朗多次失誤。第三節中段，中華隊打出一波15比4的攻勢，成功將比分追近到個位數差距，讓現場氣氛高漲。第四節比賽，雙方互有領先。中華隊在最後2分鐘憑藉林庭謙切入上籃與罰球，將比分反超至76比75。全場觀眾屏息以待，勝利似乎就在眼前。然而，伊朗的阿米尼在最後12秒接獲雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar）助攻，籃下放進致勝球，將比分翻轉為77比76。隨後中華隊進攻未果，被迫犯規，伊朗再添一分，最終以78比75守住勝局。林庭謙賽後難掩失落：「我們展現了韌性，也打出反擊，但關鍵時刻罰球與防守細節沒處理好，真的很可惜。」