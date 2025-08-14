美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），15日即將於阿拉斯加會面，聚焦於俄烏戰爭停火展開磋商，儘管白宮已先打過預防針，聲稱這是一次「傾聽行程」，降低外界對俄烏立即達成停火協議的期待，但全球仍高度關注這場美俄元首峰會。川普13日警告，如果蒲亭不同意停止戰爭，俄國將面臨「嚴重後果」，與此同時，華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）的數據顯示，俄軍似乎趕在川蒲會前，大舉在烏東前線推進。
根據《法新社》報導，俄軍12日佔領或宣稱，拿下烏克蘭110平方公里的土地，比起前一天明顯增加，也是自去年5月底以來，俄軍佔領範圍的單日最大增幅，莫斯科似乎加快了在烏克蘭的推進速度。
烏克蘭總參謀部12日證實，俄軍在波克羅夫斯克（Pokrovsk）及多布羅皮利亞（Dobropillia）集結逾11萬兵力進攻，其中波克羅夫斯克陷入被三面包圍的困境，一旦俄軍控制新亞歷山大羅夫卡定居點（Novoalexandrovka），將可切斷波克羅夫斯克的守軍補給，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已聽取軍情簡報。
俄羅斯政治學者馬爾科夫（Sergei Markov）認為，俄軍的突破猶如在為川蒲會「獻禮」，表明澤倫斯基須交出整個頓巴斯地區，否則俄軍將以武力奪取。
英國《BBC》整理了這場舉世矚目的川蒲會資訊，將在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行：
埃爾門多夫-理查森聯合基地的歷史與定位
埃爾門多夫-理查森聯合基地的歷史可追溯至冷戰時期，建於1940年，是抵禦前蘇聯威脅的重要防空基地和中央指揮中心，在1957年的巔峰時期，該基地一度擁有200架戰鬥機、多個空中交通管制和雷達預警系統。
埃爾門多夫-理查森聯合基地是阿拉斯加最大的軍事基地，佔地6.4萬英畝，亦是美國在北極地區進行軍事準備的重要據點。
為什麼選在阿拉斯加會面？
1867年，美國從俄羅斯帝國手中購買了阿拉斯加，阿拉斯加並於1959年正式成為美國的一州，這段歷史為此次會晤增添了額外意義。
俄國總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，美俄是鄰國，僅隔著白令海峽，屆時俄國的代表團將直接飛越白令海峽，2國領導人重要且備受期待的峰會選在阿拉斯加舉行是合乎邏輯的。
阿拉斯加上一次成為美國外交活動焦點是在2021年3月，當時拜登前總統的外交和國家安全團隊，在安克拉治會見了中國代表團，但該次會談氣氛緊張，中國指責美國傲慢、虛偽。
會面目的
川普一直致力於推動俄烏戰爭結束，早在他還是總統候選人時，就放話要在就職後24小時內結束戰爭，並強調如果他在2022年、俄羅斯入侵烏克蘭時是美國總統，這場戰爭「就永遠不會發生」。
隨著8月8日期限到來，川普終於宣布他和蒲亭15日將於阿拉斯加會面。
不過在會談正式登場前，白宮就已淡化立即達成停火協議的猜測，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，這對川普來說是一次聆聽的行程（listening exercise）；川普週一亦曾對記者表示，他認為這次峰會是一次「試探性會議」，旨在敦促戰爭結束。
俄烏雙方希望從中得到什麼？
川普本週表示，他會努力讓俄羅斯把部分佔領的土地還給烏克蘭，但也警告雙方可能都得對領土有所退讓。然而，烏克蘭堅決表示，不會接受俄羅斯控制其佔領地區，包括克里米亞，因為這樣等於是在獎勵俄國的犯罪行為。
同時，蒲亭在領土、烏克蘭的中立性和未來軍隊規模等方面，也未做出任何讓步。報導聲稱，川普政府一直試圖說服歐洲領導人達成停火協議，將部分烏克蘭領土移交給俄羅斯，包含允許俄羅斯繼續控制克里米亞半島，並佔領烏克蘭東部的頓巴斯地區，如頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）；而俄羅斯則須放棄赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia），目前俄羅斯在這些地區擁有一定的軍事控制權。
我是廣告 請繼續往下閱讀
烏克蘭總參謀部12日證實，俄軍在波克羅夫斯克（Pokrovsk）及多布羅皮利亞（Dobropillia）集結逾11萬兵力進攻，其中波克羅夫斯克陷入被三面包圍的困境，一旦俄軍控制新亞歷山大羅夫卡定居點（Novoalexandrovka），將可切斷波克羅夫斯克的守軍補給，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已聽取軍情簡報。
俄羅斯政治學者馬爾科夫（Sergei Markov）認為，俄軍的突破猶如在為川蒲會「獻禮」，表明澤倫斯基須交出整個頓巴斯地區，否則俄軍將以武力奪取。
英國《BBC》整理了這場舉世矚目的川蒲會資訊，將在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行：
埃爾門多夫-理查森聯合基地的歷史與定位
埃爾門多夫-理查森聯合基地的歷史可追溯至冷戰時期，建於1940年，是抵禦前蘇聯威脅的重要防空基地和中央指揮中心，在1957年的巔峰時期，該基地一度擁有200架戰鬥機、多個空中交通管制和雷達預警系統。
埃爾門多夫-理查森聯合基地是阿拉斯加最大的軍事基地，佔地6.4萬英畝，亦是美國在北極地區進行軍事準備的重要據點。
為什麼選在阿拉斯加會面？
1867年，美國從俄羅斯帝國手中購買了阿拉斯加，阿拉斯加並於1959年正式成為美國的一州，這段歷史為此次會晤增添了額外意義。
俄國總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，美俄是鄰國，僅隔著白令海峽，屆時俄國的代表團將直接飛越白令海峽，2國領導人重要且備受期待的峰會選在阿拉斯加舉行是合乎邏輯的。
阿拉斯加上一次成為美國外交活動焦點是在2021年3月，當時拜登前總統的外交和國家安全團隊，在安克拉治會見了中國代表團，但該次會談氣氛緊張，中國指責美國傲慢、虛偽。
會面目的
川普一直致力於推動俄烏戰爭結束，早在他還是總統候選人時，就放話要在就職後24小時內結束戰爭，並強調如果他在2022年、俄羅斯入侵烏克蘭時是美國總統，這場戰爭「就永遠不會發生」。
隨著8月8日期限到來，川普終於宣布他和蒲亭15日將於阿拉斯加會面。
不過在會談正式登場前，白宮就已淡化立即達成停火協議的猜測，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，這對川普來說是一次聆聽的行程（listening exercise）；川普週一亦曾對記者表示，他認為這次峰會是一次「試探性會議」，旨在敦促戰爭結束。
俄烏雙方希望從中得到什麼？
川普本週表示，他會努力讓俄羅斯把部分佔領的土地還給烏克蘭，但也警告雙方可能都得對領土有所退讓。然而，烏克蘭堅決表示，不會接受俄羅斯控制其佔領地區，包括克里米亞，因為這樣等於是在獎勵俄國的犯罪行為。
同時，蒲亭在領土、烏克蘭的中立性和未來軍隊規模等方面，也未做出任何讓步。報導聲稱，川普政府一直試圖說服歐洲領導人達成停火協議，將部分烏克蘭領土移交給俄羅斯，包含允許俄羅斯繼續控制克里米亞半島，並佔領烏克蘭東部的頓巴斯地區，如頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）；而俄羅斯則須放棄赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia），目前俄羅斯在這些地區擁有一定的軍事控制權。
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。