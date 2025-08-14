楊柳颱風陸警解除！中央氣象署在今（14）日清晨5時30分，解除楊柳颱風陸上颱風警報，且楊柳颱風目前強度已減弱，朝向西北西移動，金門地區已脫離暴風圈，氣象署預估在早上8時30分解除海上颱風警報。但今早台灣東部、南部縣市仍有7縣市豪大雨警報，民眾外出仍須留意天氣狀況。
楊柳颱風減弱陸警解除！颱風最新動態出爐
中央氣象署表示，楊柳颱風於今日5時的中心位置在北緯24.1度，東經116.3度，即在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。
根據最新資料顯示，第11號颱風過去3小時強度減弱，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，金門已脫離其暴風圈，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。海上颱風警戒仍持續，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風遠離台灣！東部、南部仍炸豪大雨
雖然楊柳颱風遠離台灣附近，但氣象署一早仍針對東部、南部等地區發布豪大雨特報，氣象署表示受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、金門、花蓮、臺東、高雄、屏東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，前往山區及河川活動請注意安全。
⚠️豪雨特報
警報地區：屏東縣
⚠️大雨特報
警報地區：高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣
資料來源：中央氣象署
