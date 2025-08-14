我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風減弱陸警解除！颱風最新動態出爐

第11號颱風過去3小時強度減弱，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，金門已脫離其暴風圈，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。海上颱風警戒仍持續，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲楊柳颱風於今日5時的中心位置在北緯24.1度，東經116.3度，即在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風遠離台灣！東部、南部仍炸豪大雨

⚠️豪雨特報

⚠️大雨特報