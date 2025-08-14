楊柳颱風遠離台灣，中央氣象署在今（14）日清晨5時30分解除陸上颱風警報，海警預計最快於早上8時30分解除。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中表示，今日東部地區雨勢漸緩，但中南部午後仍要提防強烈對流發展；吳德榮提到，未來3、4天南海又有熱帶擾動發展成颱風的機率，但根據各國模擬顯示，侵台機率不高，但仍應持續觀察。
楊柳颱風陸警解除！今日熱飆36度高溫
中央氣象署表示，楊柳颱風今日5時的中心位置在北緯24.1度，東經116.3度，即在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行，其強度於過去3小時強度減弱，金門已脫離其暴風圈，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。
氣象署說明，今日颱風逐漸遠離，風向由偏南風轉為偏東風，清晨臺東及屏東降雨仍明顯，屏東山區有出現短延時豪雨，白天迎風面雨勢會較為趨緩，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。
此外，受到熱力作用影響，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用；各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬多補充水分。
下週準備又變天！新颱風最快3天生成
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日花東及屏東仍有局部陣雨，雨勢漸緩，午後中南部仍有強對流發展；西半部高溫炎熱，要注意防曬、防中暑，各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。
吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，明日至下週日（15至17日）各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下週一至週三（18至20日）水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流；各地仍偏熱。
未來是否還有新颱風出現？吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，未來三、四天，南海有「熱帶擾動」發展成颱風的機率；即使成颱，歐洲模式模擬為偏西北往海南島方向進行，美國模式模擬的路徑又更往西偏，侵台機率皆不高。不過，因為模式有「不確定性」，應該繼續觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．老大洩天機
「楊柳颱風」相關議題
8/14停班停課別跑錯了！楊柳颱風遠離台灣 4縣市停班課地區一覽
楊柳颱風海陸警解除！氣象署：東部大雨沒停 中南部午後防雷雨
楊柳颱風陸警解除！氣象署：海警估8：30解除 東部、南部仍豪雨
