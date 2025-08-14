我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風陸警解除！今日熱飆36度高溫

今日5時的中心位置在北緯24.1度，東經116.3度，即在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行，其強度於過去3小時強度減弱，金門已脫離其暴風圈，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

▲中央氣象署在今（14）日清晨5時30分，解除楊柳颱風陸上颱風警報，且楊柳颱風目前強度已減弱，朝向西北西移動，金門地區已脫離暴風圈，氣象署預估在早上8時30分解除海上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下週準備又變天！新颱風最快3天生成

下週一至週三（18至20日）水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流；各地仍偏熱。

未來三、四天，南海有「熱帶擾動」發展成颱風的機率；即使成颱，歐洲模式模擬為偏西北往海南島方向進行，美國模式模擬的路徑又更往西偏，侵台機率皆不高。不過，因為模式有「不確定性」，應該繼續觀察。