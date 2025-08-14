（09：13更新，新增花蓮瑞穗鄉奇美國民小學）楊柳颱風8/14停班停課最新資訊！中央氣象署表示，目前楊柳颱風強度已減弱為輕颱，今（14）日清晨5時30分已解除陸上颱風警報，海上颱風警報最快將於早上8時30分解除。但今日高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣等部分地區停班停課，《NOWNEWS》於本文特別整理8/14停班停課資訊、豪大雨特報等資訊，並且不斷更新，提供民眾一文快速掌握最新消息。
中央氣象署一早針對東部、南部等地區發布豪大雨特報，其中豪雨區包括「屏東縣山區」、；大雨地區則為「高雄市」、「宜蘭縣」、「花蓮縣」、「台東縣」、「澎湖縣」、「金門縣」。提醒民眾外出注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，前往山區及河川活動請注意安全。
📍北部地區
◾台北市：尚未列入警戒區
◾新北市：尚未列入警戒區
◾基隆市：尚未列入警戒區
◾桃園市：尚未列入警戒區
◾新竹市：今（14）日正常上班上課。
◾新竹縣：今（14）日正常上班上課。
📍中部地區
◾台中市：今（14）日正常上班上課。
◾苗栗縣：今（14）日正常上班上課。
◾彰化縣：今（14）日正常上班上課。
◾南投縣：今（14）日正常上班上課。
◾雲林縣：今（14）日正常上班上課。
📍南部地區
◾嘉義市：今（14）日正常上班上課。
◾嘉義縣：今（14）日正常上班上課。
◾台南市：今（14）日正常上班上課。
❗高雄市：今（14）日桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里停止上班、停止上課，其他行政區正常上班、正常上課。高雄壽山動物園8月14日休園。
❗屏東縣：滿州鄉、春日鄉士文村今（14）日停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。
📍東部地區
◾宜蘭縣：尚未列入警戒區
❗花蓮縣：今（14）日正常上班上課。（8/14上午新增）花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學今天停止上班、停止上課。
❗台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村，今（14）日停止上班上課；其餘地區正常上班、正常上課。新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園今日停止上課，照常上班。
📍外島地區
◾澎湖縣：今（14）日正常上班上課。
◾連江縣：尚未列入警戒區
❗金門縣：今（14）日上午停班停課。
資料來源：中央氣象署、行政院人事總處停班停課最新資訊
「楊柳颱風」相關議題
楊柳颱風海陸警解除！氣象署：東部大雨沒停 中南部午後防雷雨
楊柳颱風遠離台灣！新颱風估「最快3天」生成 吳德榮揭侵台機率
楊柳颱風陸警解除！氣象署：海警估8：30解除 東部、南部仍豪雨
