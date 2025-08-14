我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風遠離台灣！海陸警今早解除

第11號颱風過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對臺灣海峽的威脅已解除。

▲楊柳颱風今日8時的中心位置在北緯24.2度，東經 115.2 度，即在金門的西方約 320 公里之處，前進方向以每小時31公里速度，向西北西進行移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風走遠「東部雨還在下」！南部高溫熱飆36度

屏東山區有出現短延時豪雨，白天迎風面雨勢會較為趨緩，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。

▲中央氣象署提醒民眾，受到熱力作用影響，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用；各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬多補充水分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）