楊柳颱風海陸警解除！中央氣象署在今（14）日清晨5時30分解除陸上颱風警報，稍早8時30分解除海上颱風警報。氣象署提到，今日颱風雖已遠離，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，稍早針對台東縣、屏東縣發布大雨特報，新竹以南地區需嚴防午後雷雨，提醒民眾留意天氣最新狀況。

楊柳颱風遠離台灣！海陸警今早解除

中央氣象署表示，楊柳颱風今日8時的中心位置在北緯24.2度，東經 115.2 度，即在金門的西方約320公里之處，前進方向以每小時31公里速度，向西北西進行移動。

氣象署說明，根據最新資料顯示，第11號颱風過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，目前中心位置在金門西方之處，未來向西北西移動，對臺灣海峽的威脅已解除。

▲楊柳颱風今日8時的中心位置在北緯24.2度，東經 115.2 度，即在金門的西方約 320 公里之處，前進方向以每小時31公里速度，向西北西進行移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
楊柳颱風走遠「東部雨還在下」！南部高溫熱飆36度

氣象署說明，今日颱風逐漸遠離，風向由偏南風轉為偏東風，清晨臺東及屏東降雨仍明顯，屏東山區有出現短延時豪雨，白天迎風面雨勢會較為趨緩，但東半部、恆春半島及基隆北海岸仍不定時有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。

此外，受到熱力作用影響，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用；各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬多補充水分。

▲中央氣象署提醒民眾，受到熱力作用影響，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用；各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬多補充水分。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署稍早亦針對東部地區發布大雨特報，表示受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有局部豪雨或大雨發生，今日臺東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，前往山區及河川活動請注意安全。

資料來源：中央氣象署

▲氣象署稍早亦針對東部地區發布大雨特報，表示受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有局部豪雨或大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
