我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，而《鏡週刊》日前報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了包含涉案鐵證外，對話中還驚見她稱住持釋煌智「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。對此，前立委郭正亮指出，現在高雄的情況是，有意參選高雄市長的綠委邱議瑩和賴瑞隆既互不相讓，又有「不要讓林岱樺選」的共識，他也點出2種狀況，可能成為藍委柯志恩的機會。郭正亮13日在節目《大新聞大爆卦》指出，林岱樺的個性和總統賴清德很像，都不會認輸，且據他所了解，林岱樺長年擔任立委，支持她的人相當多，而民進黨在台南、高雄的初選都在搞鬥爭，高雄的情況又比台南更複雜，有意參選市長的邱議瑩和賴瑞隆既互不相讓，但又有「不要讓林岱樺選」的共識。郭正亮表示，這樣一來會出現2種狀況，一是林岱樺的支持者不投票，二是若有認識重要人士，就會成為柯志恩的機會。郭正亮說，林岱樺很多支持者都在農業區，因此他也告訴柯志恩要多去走走；而現在局面演變至此，林岱樺的支持者一定非常有感，不太可能出現「拿著綠旗大家就歸隊」的情況，因為柯志恩不讓人討厭，所以可能會造成選票流動。