經濟部長郭智輝12日在立法院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，竟語出驚人稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」此番說法引發朝野齊轟。對此，核四前廠長王伯輝直言，「核三廠帶給當地繁榮且共榮⋯⋯一個部長，眼光怎麼那麼狹隘！恆春人，您不恨怒嗎？」國民黨立委蘇清泉日前質詢時關注核三延役議題，指美國前太平洋司令與美國國防部詢問，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。蘇清泉接著指出，他就在屏東，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，非核家園這個神主牌是無聊，沒有意義的；郭智則回應說：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」一席話慘遭砲轟，連屏東縣長周春米也批評郭「你錯了」。對此，核四前廠長王伯輝在臉書發文表示，「經濟部長如此看待恆春鄉親，恆春人，您不恨怒嗎？」恆春居民挺「核三延役」，郭智輝竟嗆「拿掉敦親睦鄰費看支不支持」；他強調，敦親睦鄰費用是一個因素，但不能代表全部，「核三廠帶給當地繁榮且共榮⋯⋯一個部長，眼光怎麼那麼狹隘！恆春人，您不恨怒嗎？」