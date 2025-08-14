我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委訂立2年條款，不分區排名第15的中配李貞秀可望遞補，內政部要求選上公職的中配必須按照《國際法》放棄中華人民共和國國籍，引發民眾黨不滿。內政部長劉世芳11日在立法院公開表示，站在中華民國政府的立場上，「我們承認中華人民共和國」，引發藍白痛批違憲。沒想到隔天，竟傳出行政院國旗倒掛20分鐘，經外界提醒才緊急將國旗重升，臉書粉專「政客爽」狠酸，建議下次行政院關稅記者會，可以讓賴清德跟卓榮泰表演倒立，反正也是講廢話沒什麼用。根據《Newtalk新聞》報導指出，12日上午，行政院升旗時竟發生國旗倒掛20分鐘的烏龍，經外界提醒才緊急將國旗歸正，重新升起；對此，行政院發言人李慧芝指出，因升旗人員操作疏失，導致旗面倒反，在發現後已立即改正，後續將檢討升降旗作為，及相關疏失人員責任，精進作業教育訓練，避免類似錯誤再次發生。由於前一天，劉世芳才公開在立法院表示「我們承認中華人民共和國」，一席話引發藍白痛批違憲。針對國旗倒掛，網友紛紛留言「不演了，乾脆直接升黨旗吧」、「國旗倒掛除了故意沒啥原因了」、「已經爛到不知道要怎麼吐槽惹」。臉書粉專「政客爽」則狠酸，建議下次行政院關稅記者會，可以讓賴清德跟卓榮泰表演倒立，反正也是講廢話沒什麼用。