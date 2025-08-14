我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國「真相和解委員會」委員長朴宣映不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」，而取消會面的為行政院政委林明昕透過辦公室發出千字文聲明，提及前晚表達歉意也請對方諒解，當時委員會以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應，「感到詫異」。韓國真相和解委員會委員長朴宣映13日再度發文提到，只要犯錯，就應儘快認錯道歉，這是唯一正確的處理方式。對此，媒體人朱凱翔指出，朴宣映是受曾宣布戒嚴的南韓前總統尹錫悅任命，放鳥恐是故意的，這等於是用政治攻防那一套搞外交，對方又不是傻子當然知道。朱凱翔13日在節目《誰來早餐》提到，政院取消會面的理由講得天崩地裂，結果最後被韓方發現「你只是不來我的會面！」他表示，這已經蠻離譜了，很難理解有什麼事情非要完全取消？而有報導指出，由於朴宣映曾受宣布戒嚴的南韓前總統尹錫悅任命，行政院曾被相關單位提醒，前往拜訪恐衍生政治聯想，加上APEC確實有會議要開，政院衡量下才做出取消會面的決定。朱凱翔指出，不管朴宣映是否曾接受尹錫悅任命，但她只要仍在這個位子，就是南韓政府官員，「要嘛一開始就不要約，約了你就該去！這等於是拿政治攻防那一套，覺得妳已經黑掉了，見妳我也會黑掉？」朱凱翔說，台灣都有媒體這樣分析了，人家又不是傻子，當然也會這樣想。