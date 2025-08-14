我是廣告 請繼續往下閱讀

針對總統賴清德的施政滿意度，台灣民意基金會12日公布最新民調，結果顯示，僅33.3%民眾表示滿意，54.4%不滿意，差距逾兩成，施政滿意度呈現雪崩式下滑，即便在其政治大本營台南，不滿意度仍高於滿意度，引外熱議。對此，前立委林濁水指出，對總統聲望衝擊最劇烈的是大罷免，強烈程度縱使水災和關稅加起來都遠遠比不上，「事態太嚴重了，民進黨毫無繼續裝糊塗的空間。」林濁水在臉書發文指出，大罷免大敗、南部大水災、關稅交相衝擊，賴總統民望崩盤。台灣民意基金會、震傳媒、戴立安民調，滿意度都掉到35%左右，不滿意全竄升到50 %以上。美麗島民調總統聲望在全國各地普遍下降，但是區域性差別也非常大，最嚴重的是非災區的北部罷區，台北原本55.8%，掉到33.2%，22.6%之多掉了；桃竹苗40.2%掉到26.5%，掉13.7%；新北46.4%掉到36.7%，掉9.7%；其次傳產聚落、農漁產地，兼受大罷免,、關稅、較輕水災三重衝擊的中部，中彰投從36.1%掉到27.3%，掉9.8%；第三，兼受水災和關稅雙重衝擊的非罷區南部，高屏從53.2%掉到46%，掉7.2%，雲嘉南從46.1%掉到41.6%，掉4.5%。林濁水表示，從上面的對照可見，對總統聲望衝擊最劇烈的是大罷免。強烈程度縱使水災和關稅加起來都遠遠比不上。大罷免敗於民眾對民進黨的民主信念強烈質疑，不相信如果全面執政不會流於傲慢濫權。目前這項質疑如此強烈，要洗刷並不容易，但若置之不理民進黨縱使未來贏得總統選舉，也是朝小野大之局。事態太嚴重了，民進黨毫無繼續裝糊塗的空間。