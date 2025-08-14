我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國真相和解委員會委員長朴宣映不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」，行政院證實為政委林明昕，行政院也挨轟「外交無禮」。對此，外交部長林佳龍今（14）日表示，已派駐韓代表已緊急登門道歉，並取得朴宣映肯定。立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、農業部與行政院經貿辦報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。林佳龍會前受訪被問到政委林明昕放鴿子韓國官員一事，林佳龍表示，政府是一體的，這件事情發生之後責成駐韓代表丘高偉親自拜訪韓方官員，經過溝通後取得韓方的理解，以及對未來的交流繼續保持聯繫。媒體追問朴宣映是韓國前總統尹錫悅任命的官員，臨時放鴿子引發政治聯想，林佳龍表示，這個當事人已經有說明，駐館得知後出面聯繫，對方也在臉書貼文，對方也知道在聯繫接洽上出問題，駐韓代表丘高偉除了溝通外，也有拜訪表達歉意，就期待未來有進一步交流的機會。針對中國批評林佳龍訪日，林佳龍回應說，世界都進入到地球村，台灣的外交跟各國做朋友，特別是日本與台灣關係友好，所以他到日本訪問，也參訪了大阪的世博，在日本期間也與日本友人會面，針對中方批評這應該不影響台日關係。