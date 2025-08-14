我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，而《鏡週刊》日前報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了包含涉案鐵證外，對話中還驚見她稱住持釋煌智「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。而林岱樺12日則在立院明確要求行政院長卓榮泰，盡速普發新台幣1萬元，強調能「救台灣、救災民、救救賴總統的民望」。對此，前立委蔡正元認為，林岱樺的私人對話被還原並外洩給媒體，「這多鮮血淋漓，形同人格毀滅」；媒體人謝寒冰也說，林岱樺如今已選擇豁出去，她清楚一旦退讓，政治生命恐將就此結束。蔡正元13日直言，林岱樺說「救救賴總統的民望」，這句話滿衝的，等於是對執政核心公開挑戰，而黨內對林的打壓恐不會手軟，不僅將助理費案無限上綱，甚至連她社交軟體上已刪除的私人對話，也被還原並外洩給媒體，「這多鮮血淋漓，形同人格毀滅」。謝寒冰則認為，林岱樺曾高喊「政治介入司法、司法介入初選」，雖然讓賴清德不滿，但當時她尚知趣地在賴參加烤肉活動時主動寒暄；可林岱樺在民進黨考紀會處理後，仍高調宣布參選，這顯然已踩到賴清德的底線，後續發生的事件讓人很難相信是巧合。謝寒冰說，林岱樺如今是「槓子頭」性格，已選擇豁出去，走「置之死地而後生」的路線，她清楚自己一旦退讓，政治生命恐將就此結束，如果不退並將事態擴大，反而可能能爭取到翻盤機會，「反正大家來個魚死網破」。