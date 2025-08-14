楊柳颱風遠離，公路局今（14）日清晨起陸續開放預警性封閉路段，不過受到大雨影響，目前仍有5處道路因土石流和坍方形成災組，預計在今日14時後陸續搶通，不過台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段) 因邊坡坍方，將視實際狀況滾動檢討開放時間。
因受楊柳颱風影響，台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽)路段公路局人員於今(14)日上午進行朝巡，於台20臨105線12k+550(禮觀路段)發生邊坡落石坍方及沿線多處路樹倒塌，所幸本分局甲仙工務段已於8月13日上午9時於台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽)路段實施預警性封閉，並甲仙工務段搶修廠商已進場持續搶修中，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。
公路局統計道路災阻5處：
1.花蓮縣秀林鄉台8線167K+100~184K+500(天祥至太魯閣路段)其中175K+400(靳珩隧道西口)水瀑夾雜落石道路阻斷，預計8月14日10時搶通。
2.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石流沖刷淹沒道路3K~5K路段，預計14日17時搶通。
3.臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段) 因邊坡坍方12K+500，其餘路段尚在巡查中，視實際狀況滾動檢討開放時間。
4.臺東縣海端鄉台20線149K+110至199K+000(向陽至初來)，台20線155K+100、161K+100、173K+900、177K+700、179K+600、180K+900、181K+500、189K+500(栗園至新武路段)等多處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計14日15時搶通。
5.南投縣信義鄉台21線120K~144K(同富至塔塔加路段)路樹倒塌，預計8月14日12時搶通。
公路局將持續守視、發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。
