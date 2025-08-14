我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日於客場對戰老東家洛杉磯天使（Los Angeles Angels），以第1棒、先發投手身分登場，這是他本季第9度登板投球，也是在轉隊後首次對陣過去效力6年的天使隊，備受外界矚目。道奇總教練賽前受訪時透露本場比賽大谷將投滿5局，因此有機會奪得相隔735天的勝投紀錄。大谷在2023年9月接受右肘手術，因此整個上季未進行任何投球任務。本季他逐步復出，目前已在8場比賽中登板，共投出19局，防禦率為2.37，尚未取得勝敗紀錄。上一場對戰紅雀，他已投滿本季最長的4局，並送出8次三振。羅伯斯也強調，即使本場預計投5局，但「本季例行賽最多只會投5局」，表示在術後復建階段仍將持續控制使用量，不會在例行賽讓大谷投到第6局以後。若本場比賽順利達成5局投球任務，將有機會取得本季首勝，並寫下自2023年8月9日對戰舊金山巨人以來、相隔735天的勝投紀錄。儘管在投手丘上仍在調整階段，大谷在打擊表現方面則持續火燙。他目前已連續4場比賽開轟，累積本季第43轟，暫居全聯全壘打榜龍頭。截至目前為止，他已出賽118場，累積131支安打、43轟、79打點，另有17次盜壘成功，打擊率達.284，展現MVP等級身手。道奇目前正陷入3連敗低潮，而同區對手聖地牙哥教士則在稍早比賽中取得5連勝，獨居國聯西區首位，道奇則退居第二。此役對天使之戰，道奇勢必全力爭取勝利，以避免在即將開打的道奇與教士三連戰前進一步被拉開差距。