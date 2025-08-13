我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）今（13）日客場迎戰洛杉磯天使（Los Angeles Angels）。道奇推出希恩（Emmet Sheehan）掛帥先發，雖然在開局就先失3分，不過靠著道奇打線的援助，Sheehan漸漸找到投球節奏，在3、4局各失1分後第5局連續三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、本場剛開轟的瓦德（Taylor Ward）。最終繳出主投5局失5分、2保送、6次三振的成績，雖不到亮眼仍吃完該吃的局數。此外，日本二刀流巨星大谷翔平此役以第1棒、指定打擊身份先發出賽，雖然首局就選到保送並成功跑回分數，但在6局上卻於關鍵時刻打出三重殺，不過9局上大谷轟出本季第43轟，一棒登頂國聯全壘打王。可惜道奇牛棚未能守成，最終在10局下遭到再見安打，以6：7落敗。首局大谷面對控球不穩的對手，在滿球數情況下成功選到保送，之後靠著貝茲（Mookie Betts）觸身球推進上二壘，再靠佛里曼（Freddie Freeman）右外野飛球成功推進至三壘，隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出左外野安打，大谷順利跑回本場首分，為道奇先馳得點。然而，道奇先發投手希恩在1局下即遭遇亂流，被集中敲出3支安打失掉3分，迅速被天使逆轉。比賽進入6局上，道奇與天使戰成5：5平手，局勢拉鋸。此時道奇無人出局、一、二壘有人，大谷迎來本場第4次打擊機會，面對天使左投伯克（Brock Burke）時，在2好2壞情況下擊出一記強勁平飛球，但卻正中游擊手內托（Zach Neto）手套。內托迅速踩二壘，再傳一壘完成三重殺。這一棒讓大谷也錯愕地原地站立，一臉不敢置信，也讓日本球評福留孝介在轉播時表示，「這應該是大谷選手職業生涯首次遭遇這種三殺的狀況」，並對此驚訝不已。大谷本場前4打席雖未敲出安打，包括2次四壞保送與一次罕見三殺，但他在第9局扳回一城。面對天使守護神，大谷在球數1好0壞時，逮中一顆時速148公里的卡特球，將球轟出右外野大牆，飛行距離達123公尺、初速高達184.7公里的「確信轟」，是他本季第43支全壘打，也助道奇以6：5取得超前分。進入9局下半，道奇改由左投貝西亞（Alex Vesia）登板守成。然而他被敲出安打並送出保送，讓天使攻占滿壘。隨後對手以一支高飛犧牲打追回1分，追至6：6。更大的考驗來了，當貝西亞面對重砲手楚奧特時，投成滿球數後無奈再送保送。眼見局勢失控，道奇果斷換上右投卡斯佩里亞斯（Ben Casparius）救火。一上場卡斯佩里亞斯就面對本場表現活躍的瓦德（Taylor Ward），開局3球連續壞球，全場為他捏把冷汗。但他沉著應對，接連投出3顆好球成功三振對手，化解滿壘危機，贏得教練團與球迷熱烈掌聲。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）更在休息區興奮比出勝利手勢，為球員打氣。10局上，道奇無法得分，緊接著天使則靠著6棒阿戴爾（Jo Adell）擊出再見安打，最終以7：6逆轉取勝。道奇也因此與同區勁敵教士戰績相同，讓出自6月以來一直保持的國聯西區單獨領先地位。截至本場，大谷翔平本季打擊三圍為打擊率.284、43支全壘打、79分打點，OPS為1.020，不僅延續個人本季最長的11場連續安打，也在全壘打排行榜上獨居首位，展現MVP等級的火燙表現。