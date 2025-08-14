楊柳颱風以極快的速度影響台灣，今（14）日將登陸中國，天氣風險公司薛皓天指出，下週一（8/18）南海附近可能有熱帶擾動發展，對台影響有待觀察；今（14）日西半部有午後雷雨，週五、週六（8/15至8/16）午後雷陣雨侷限在山區，但週日（8/17）開始水氣增多，午後雷雨往平地擴散，全台都有降雨機率。
楊柳颱風跑超快 影響台灣程度減小
薛皓天表示，楊柳颱風造成東部、高屏出現大豪雨，蘭嶼、綠島吹出17級以上陣風，花東及南部也有12級或以上陣風，大台北地區、東北部、苗栗以北沿海也觀測到7至10級陣風，所幸楊柳颱風僅登陸3小時就由台南出海，「不然這顆颱風已超出個模式預期的強度，且以最強之姿登陸台灣，登陸時間越短，對台灣影響將越少。」
天氣短暫回穩 午後雷陣雨減少
薛皓天說明，今天台灣轉回夏季天氣型態，白天期間東南部持續會有海上對流移入造成短暫陣雨，其餘各地大致維持晴時多雲的天氣，但午後受熱力作用影響，近山地區以及西半部局部地區，依舊有短暫陣雨或雷雨發生。
明天至週末，台灣維持偏東風環境，台東至恆春半島清晨會有短暫雨，受「東風繞流」影響，中南部沿海清晨局部也有短暫雨，白天各地維持晴到多雲天氣，午後東半部、西半部近山地區有短暫雨或雷雨，大台北山區局部也有短暫雨，不過影響較輕微。
週日水氣增加 下週有熱帶擾動發展
中央氣象署指出，週日至下週一（8/18）南方雲系北移，南部、東南部全天會有不定時的「局部短暫陣雨或雷雨」，其它地區上午多雲到晴，午後都有局部短暫雷陣雨的機率，且要注意偶有較大雨勢發生。
薛皓天則補充，下週一開此，南海附近可能有熱帶擾動發展，目前系統並無明顯增強趨勢，不一定會成為颱風，且位置接近越南，對台灣影響預估不大，無需過度擔心。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天表示，楊柳颱風造成東部、高屏出現大豪雨，蘭嶼、綠島吹出17級以上陣風，花東及南部也有12級或以上陣風，大台北地區、東北部、苗栗以北沿海也觀測到7至10級陣風，所幸楊柳颱風僅登陸3小時就由台南出海，「不然這顆颱風已超出個模式預期的強度，且以最強之姿登陸台灣，登陸時間越短，對台灣影響將越少。」
薛皓天說明，今天台灣轉回夏季天氣型態，白天期間東南部持續會有海上對流移入造成短暫陣雨，其餘各地大致維持晴時多雲的天氣，但午後受熱力作用影響，近山地區以及西半部局部地區，依舊有短暫陣雨或雷雨發生。
明天至週末，台灣維持偏東風環境，台東至恆春半島清晨會有短暫雨，受「東風繞流」影響，中南部沿海清晨局部也有短暫雨，白天各地維持晴到多雲天氣，午後東半部、西半部近山地區有短暫雨或雷雨，大台北山區局部也有短暫雨，不過影響較輕微。
中央氣象署指出，週日至下週一（8/18）南方雲系北移，南部、東南部全天會有不定時的「局部短暫陣雨或雷雨」，其它地區上午多雲到晴，午後都有局部短暫雷陣雨的機率，且要注意偶有較大雨勢發生。
薛皓天則補充，下週一開此，南海附近可能有熱帶擾動發展，目前系統並無明顯增強趨勢，不一定會成為颱風，且位置接近越南，對台灣影響預估不大，無需過度擔心。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
更多「楊柳颱風」相關新聞。