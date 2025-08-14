我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕日前勘災時底妝服貼不掉妝，被民進黨立委王義川等人在媒體人李正皓的政論節目中嘲諷，還疑似做出不雅動作，民進黨性平部近2日接獲許多抗議電話，昨日民進黨性平部為此發文譴責，「我們不要厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷事後不滿說，絕不支持這種毫無高度和專業的切割，青鳥更要求性平部主任李晏榕下台。對此，同屬「正國會」的外交部長林佳龍今（14）日表示，王義川遭到誤解，但也肯定他的表現很成熟。立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、農業部與行政院經貿辦報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。林佳龍並於會前受訪。針對王義川粉底液事件，林佳龍回應表示，王義川在這件事情的表現雖然受到誤解，但是很成熟，這樣的一個方式讓這件事可以在黨內獲得一些討論跟釐清。林佳龍也說，賴清德總統有提到，民進黨是民主的政黨，也要透過理性對話，面對面的溝通，促進黨內對進步價值不斷追求跟實現，同時也能夠避免誤會。媒體追問王義川沒道歉，成熟在哪一塊？林佳龍認為，有些事實大家自己去還原，自己去理解他的內容，就會有好的了解。