經濟部長郭智輝上任一年來爭議言行不斷，加上對美關稅談判狀況外、到中南部勘災救災也遭質疑不夠積極，連綠營內部都不滿，點名內閣改組應讓郭智輝下台。台北市議員侯漢廷今（14）日再爆料，美國1日公布台灣關稅稅率當天，郭智輝竟然在福容大飯店宴客，主題還寫「當我們快樂在一起」，他痛批郭智輝不適任，早點下台吧。侯漢廷說，民進黨喪事喜辦又一樁！關稅公布當天郭智輝設宴「當我們快樂在一起」！當年八八風災前，時任行政院祕書長薛香川吃父親節大餐，被民進黨痛批，當時的民進黨主席蔡英文認為「氣到想砸電視」，薛最後也被綠營轟下台。侯漢廷說，對比現在，民進黨關稅談判失利，國人擔憂恐懼，就在1日公告20%+N的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！侯漢廷說，與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！侯漢廷說，民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，要郭趕緊下台？郭智輝在關稅談判身為經濟部長，處處表現得像是局外人，從最早時，被立院黨團總召柯建銘阻止對外發言、聲稱會談到比日韓更好，稱川普親口所言是假新聞，風災時袖手旁觀、對恆春居民展現威脅、施捨心態，已經完全失信於民！當經濟部長只有失言跟爭議，這次「當我們快樂在一起」恐怕就是他的畢業餐會，早點下台吧！經濟部對此回應，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。