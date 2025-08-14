我是廣告 請繼續往下閱讀

▲罷團強調志工們無畏風雨站街頭，是為希望家鄉能夠更好，（圖／罷團「中二解顏」提供，2025.08.14）

前台灣民眾黨立委蔡壁如前天接受專訪時，聲稱有大學生在暑假以日薪２千元參與罷免行動，罷免團體「中二解顏」要求蔡壁如對自己的公開言論負責任，不要當無中生有、只會栽贓抹黑的政治人物，若無法提出相關證據，罷團將提告違反《選罷法》。蔡壁如則指此事在地方有所耳聞，她沒有指名道姓，若罷團要提告，自己予以尊重。民眾黨前立委蔡壁如前天接受黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪時，聲稱觀察到罷免活動現場存在外來動員與金錢參與的情形。近期台中豐原、沙鹿等地有罷免團體駐點舉牌，「看起來不是當地人」，更指「大學生放暑假時間，一天2千塊，好賺得很」、「我有消息來源，他們現場去問的，有的是726之前罷免後轉到這邊來」。藍委顏寬恒則是在昨晚的罷免案公辦電視說明會中，指罷團及許多挺罷人士領取政府部門的補貼，才有錢請工讀生上街遊說，還霸道的敲門要求民眾簽署連署書。「中二解顏」今（14）日嚴正駁斥，喊話蔡壁如既然公開說了，就勇敢負起責任，不要當無中生有，只會栽贓抹黑的政治人物。蔡壁如、顏寬恒應在24小時內提出證據，否則將提告違反《選罷法》。「中二解顏」發言人林宣宏表示，所有志工投入罷免是為了心愛的台灣、希望家鄉更好，惡意的政客卻隨便造謠。罷免領銜人童香蘭說，中二罷團志工頂著風雨、忍著壓力站路口、掃街拜訪，沒獲得任何利益，若蔡壁如拿不出證據，就向每一位志工道歉，不要造謠後裝沒事。臺中市議員王立任說，昨天陪志工站街頭，遇到民眾對著他們嗆聲「罷免有錢嗎？」蔡壁如未經查證就恣意對外渲染與指控，讓大家誤會志工們是為了錢才站出來，「這就是造謠的可怕」。