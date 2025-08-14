我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網紅「館長」陳之漢近日頻繁飛往中國，他於12日晚間抵達深圳，13日他與當地女導遊在車內聊到兩岸車價，館長說，台灣車就是貴在各種稅，但在大陸雙B車非常便宜，女導遊則表示，深圳當地人換車、買車「好像買白菜一樣。」館長13日在直播《漢我遊深圳》與女導遊聊到汽車產業，館長表示，大陸做車會把細節想得非常好，思考已經超越了雙B車，「講難聽一點啦，雙B車怎麼可能有這些配備？」且台灣一台車買兩台價，他以前那台X7就要價6、700萬元，連冰箱都沒有，館長助理小宇則說，其實X7在國外沒有很貴，是稅金在貴。館長認為，台灣對汽車的保護制度應該要改，「有3萬人、6萬人在這個產業，所以要為這幾萬人，犧牲2千3百萬人的幸福？在台灣車真的很貴！」女導遊表示，深圳人換車換得蠻勤的，買車好像買白菜一樣，加上現在新能源車有補貼，各家新勢力造車都很強，內飾都很漂亮，她不是很懂車，從女性角度看，覺得裝飾都很漂亮。館長指出，在台灣一台TOYOTA「內裝什麼都沒有」，相當於30多萬人民幣，它是一個再普通不過的車了，而很多人競爭時就要越做越好，如果所有人都在競爭，自己卻不變好，當然不會有消費者購買，台灣就是不開放，讓這些老牌子，永遠在那邊轉，一起控制市場，一起賣貴，一起賺台灣人的錢。女導遊問，在台灣開得起車就算有錢了？館長回應，「對，妳可以這樣講！尤其開雙B車，更有錢」，在台灣一台雙B車就要3、400萬台幣，相當100萬人民幣，但這種車在大陸就很便宜，女導遊則說：「大陸這邊100萬人民幣的車，就是跑車級別的了。」