與歐洲領導人會談

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將在15日於美國阿拉斯加安克拉治舉行雙邊會議。川普在「川蒲會」前夕對俄羅斯發出警告，指出如果蒲亭不同意結束烏克蘭戰爭，俄羅斯將會面臨「非常嚴重的後果」。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在華盛頓甘迺迪中心（Kennedy Center）出席藝術活動時受訪表示，若是蒲亭不願在會談中同意終結戰爭，俄方將承擔後果。當被問及這是否意味著新的制裁或關稅時，川普未正面回應，僅表示「我無需多言」，並補充道「將會有非常嚴重的後果。」川普先前曾威脅對莫斯科實施新的制裁，以懲罰其在烏克蘭的戰爭，並設定上週五為最後期限，除非蒲亭同意進行談判。不過該期限已過，但並未實施新的制裁，鑑於美國和俄羅斯之間的貿易水準較低，制裁的影響可能有限。川普還威脅對購買俄國能源的國家實施次級制裁，並宣布對印度加徵關稅，但他並未對俄羅斯最大的客戶中國實施新關稅。這場將於阿拉斯加州安克拉治舉行的高峰會，將是2021年以來首度有在任美國總統與俄國領導人會面。川普還表示，如果首場會議「算是順利」，他希望能幾乎立即召開第二場三方會議。他補充稱，「我們將有第二場會議，由蒲亭總統、澤倫斯基總統和我本人參與，如果他們希望我在場的話。」川普對與蒲亭的首次會晤表示樂觀，並表示「可以取得豐碩成果」，並將「為第二次會晤奠定基礎」。川普在稍早已與澤倫斯基及歐洲領導人進行通話，川普指此次電話會談「非常良好的通話，我會打滿分」。法國總統馬克宏表示，川普告訴歐洲領導人，與烏克蘭有關的領土問題，不能也不會由烏克蘭總統以外的任何人談判。不過據兩名熟悉川普與歐洲領袖通話的歐洲外交官透露，川普似乎表示，當他週五與蒲亭會面時，將推動烏克蘭的「無條件停火」。雖然川未直接使用「無條件」一詞，但他表示認為停火將展現俄羅斯的善意，並且強調烏克蘭領土問題並非由他來談判。報導指出，這讓人感覺他不會接受任何俄方以控制烏領土換取停火的提議。一名官員表示，歐洲方面的主要訊息是：烏克蘭必須參與任何涉及其領土的談判。不過該官員也坦言，對這次會議的期望並不高。此外，川普還表達支持對烏克蘭的安全保證，其中包括美國的角色，這被認為是一個特別積極的發展。不過一名前川普官員警告不要過度解讀歐洲方面的解讀，並解釋說川普經常喜歡讓盟友站在自己這邊，但當他進入會議時，任何事情都可能發生。