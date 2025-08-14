我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人許維恩的大姊許路兒2025年慶祝50歲生日，照片看起來一點也不像50歲，青春洋溢像18歲。（圖／翻攝自IG@lurehsu）

▲許菲菲（後排左起）、許湯姆、許維恩（中）、許父（前排左起）、許路兒全家福。（圖／翻攝自許路兒臉書）

▲許路兒今曬出逆天長腿照。（圖／翻攝自IG@lurehsu）

許維恩大姊許路兒日前歡慶50歲生日並秀出慶生照，逆天顏值，緊緻、白皙的皮膚，精緻的五官，曾經嚇到外國人，因為她看起來就像18歲。過去她也是以高顏值聞名，曾登上英國《每日郵報》「你不會知道她真實年齡」的報導，知名度完全不輸妹妹許維恩，今年慶生照一貼出，又再度成為話題。許路兒將在8月15日滿50歲，朋友為她提前慶生，她貼上臉書和大家分享好心情。許路兒不只有生日凍齡，在平常的生活照裡，經常與妹妹許維恩、許菲菲、弟弟許湯姆合照，完全看不出姊弟之間的年齡差距。每年慶生，許路兒一貼出照片，總能成為媒體焦點，年將至半百的許路兒，散發由內而外的迷人光采，成為一名美女，除了天生麗質，後天保養不可少，但她的保養之道可不是靠一罐神奇面霜，而是多年累積的健康生活智慧，她曾公開表示，她靠清爽的飲食養好皮膚，也堅信「少就是多」，料理時少油、少鹽，調味料減量，對健康不會有負擔，成為她的凍齡之道。許路兒不只是外型逆齡，平時的打扮也能加分不少，她曾分享鬆弛感穿搭，像是細肩帶上衣，配上慵懶的長裙，在背上具有設計感的包包，製造出優雅氛圍。許路兒的感情世界一直相當低調，過去曾與一位女性友人關係密切，2022年5月20日時，許路兒曾曬出與這位女密友的合照，被指是認愛，不過後來兩人就鮮少同框，感情狀態依舊成謎。