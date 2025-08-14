我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人休賽季完成了多項補強，包括引進除了在選秀會選擇側翼球員蒂埃羅（Adou Thiero），也引進了包括拉拉維亞（Jake LaRavia）、艾頓（Deandre Ayton）以及史馬特（Marcus Smart）等即戰力球員，在手中並未有充足籌碼的情況下，湖人的操作被外界評估算是能接受，在原始陣容上，也續約了東契奇（Luka Doncic）與中鋒海斯（Jaxson Hayes），其中海斯近日在社群平台發布一段苦練三分的影片成為焦點，他也喊話下賽季將會增加外線投射，協助湖人陣容拉開空間。近年湖人在禁區人手上一直是陣容的弱點之一，海斯在2023-24賽季加入湖人後，一直被視為禁區的重要人手，也是戴維斯（Anthony Davis）的替補輪換球員，但隨著2024-25賽季季中，戴維斯、被交易至獨行俠後，海斯的角色就變得相當吃重，從原先的替補中鋒，成為先發。上賽季海斯出戰56場，其中35為先發，場均出戰19.5分鐘，貢獻6.8分、4.8個籃板、1.9次助攻、投籃命中率72.2%，不過到了季後賽海斯僅場均上陣7.8分鐘，繳出1.8分、2.9個籃板、投籃命中率37.5%的成績，在面對高強度賽事時，海斯的攻擊短板與犯規麻煩遭到針對，尤其在湖人外線如果失去準心時，海斯在場上也將會大幅限縮進攻空間。近日湖人自媒體「Lakers All Day Everyday」最近發布了一段海斯訓練三分球的影片，見海斯在訓練中展現不錯的投籃手感，期待能在新賽季成為一個進攻手段，海斯也透露下賽季他也將會有更多的外線投射出手。在生涯前期效力鵜鶘時，海斯有一些三分出手，但數量不多，雖然曾經在2020-21賽季投出42.9％的命中率，但生涯在外線的平均出手數還不到1次，來到湖人後更是完全以籃下吃餅為進攻手段，對於休賽季海斯在三分上的訓練是否能轉換成新賽季堪用的進攻手段，也將值得關注。