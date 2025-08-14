金州勇士在今年NBA美國職籃（National Basketball Association）休賽季中，得到在選秀大會上以第52順位被選中的澳洲6呎8吋（約203公分）前鋒托西（Alex Toohey），這位效力於NBL雪梨國王兩個賽季的新秀，雖然尚未正式簽約，但對自己能在勇士體系中發揮作用充滿信心。有趣的是，托西是因為前勇士舊將「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今夏的七方交易而來到勇士隊，可說是KD又一次的另類「助攻」。
托西提到，自己與勇士昔日王朝主力中鋒波格特（Andrew Bogut）以及90年代公牛王朝朗利（Luc Longley）同為澳洲傳奇球員，且都是雪梨國王的股東，自己能延續這份同鄉連結感到榮幸。
托西是誰？因KD七方交易來到勇士
托西是來自澳洲坎培拉的年輕前鋒，現效力於NBA金州勇士隊。他身高203公分、體重101公斤，場上位置是小前鋒。托西早年同時接觸籃球與板球，最終在入選澳洲U15國家隊參加大洋洲運動會後專注於籃球發展。他先後就讀Marist College Canberra，並效力於Weston Creek Woden Dodgers，隨後進入NBA Academy與BA Centre of Excellence磨練技術，在2022年NBA Academy Games中成為隊伍得分王。
職業生涯方面，托西原本承諾加盟美國岡薩加大學，但在2023年決定放棄NCAA之路，轉而加入NBL「Next Stars Program」並與雪梨國王簽約。2024-25賽季他在NBL場均10.5分、3.9籃板、1.5抄截，並獲得NBL「Next Generation Award」。2025年NBA選秀中，他於第52順位被鳳凰城太陽選中，隨後在涉及杜蘭特的七方交易中被交易至勇士。他的技術全面、防守意識良好，且擁有不錯的外線手感，被外界視為延續勇士與澳洲籃球淵源的潛力新人。
有趣的是，這不是杜蘭特第一次「助攻」前東家，2019年他離開勇士時，也透過先簽後換給勇士帶來大量重建籌碼。總教練科爾（Steve Kerr）受訪時也坦言，如果當時沒有這筆交易，KD裸簽加盟籃網的話，那他們就不可能在7個月後用羅素（D'Angelo Russell）換來威金斯（Andrew Wiggins）和一個受保護的2021年首輪選秀權，並在後續選中庫明加。
托西自認熟悉勇士攻防體系
托西在接受ESPN採訪時表示：「在有興趣我的所有球隊中，我認為勇士是最好的選擇。不只是因為澳洲關係，更因為他們的打法，我在得知自己會加入勇士之前就已經在學習他們的進攻、防守與戰術概念。」
目前勇士因庫明加（Jonathan Kuminga）的受限自由球員續約談判陷入僵局，導致名單凍結，托西必須等到情況明朗後才能確定是進入15人正式名單還是雙向合約。不過，他相信即使自己是次輪末段新秀，也能馬上帶來影響力。
波加特曾幫勇士建立王朝 托西有望接班？
在夏季聯賽中，托西出戰六場，場均6.8分、3.8籃板，雖然投籃命中率僅26.2%，但他直言感受到NBA的節奏與運動能力差異：「我們是夏聯節奏最快的球隊之一，幾分鐘就累得不行，但這正是消耗對手的方式。重要的是要找到自信，該在快攻中做決定時敢出手，機會來了就投進三分。」
勇士球迷或許會想起，十年前球隊曾因波格特的高籃球智商與防守統治力奠定王朝基礎，如今托西能否成為這條傳承鏈上的新一環，值得在新賽季持續關注。
波加特雖然並非體能勁爆的內線大掃把、或是低位進攻能打爆對手的推土機，但他的防守意識和站位出色，也有一手不錯的策應能力，是早期勇士重要核心。托西與他是不同位置和類型的球員，打得是前鋒，可以在外面投籃，後者能否站穩輪換，可能要看他防守能力是否能夠適應廉能強度。
📌托西小檔案
全名：Alex Toohey
出生：2004年5月5日，澳洲坎培拉
身高／體重：203公分／101公斤
位置：小前鋒
現效力球隊：金州勇士（NBA）
NBA選秀：2025年次輪第52順位，鳳凰城太陽選中
📍職業經歷：
2021–2023：BA Centre of Excellence
2023–2025：雪梨國王（NBL）
2025–至今：金州勇士（NBA）
📍主要榮譽：NBL Next Generation Award（2025）
資料來源：Golden State Warriors
