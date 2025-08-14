我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日於客場對戰老東家洛杉磯天使（Los Angeles Angels），以第1棒、先發投手身分登場，這是他本季第9度登板投球，並與昔日天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演備受矚目的正面對決。這是兩人自2023年世界棒球經典賽（WBC）決賽以來，再度在正式比賽中交手，結果大谷再度技高一籌，成功以三振讓楚奧特無功而返。比賽首局，大谷登板表現穩健，面對天使打線成功投出三上三下。當楚奧特在兩人出局後上場打擊時，兩人短暫對視並相視一笑，展現出過往隊友情誼。儘管如此，大谷在球場上毫不留情，連續投出多顆最快達159公里的直球，在取得滿球數後，以一顆犀利的Sweeper讓楚奧特看著不動遭到三振，讓現場不少的道奇球迷大聲喝采。這次的對決，讓球迷不禁回想起2023年WBC決賽最後一幕——當時大谷代表日本隊擔任終結者，面對代表美國的隊友楚奧特，最終同樣三振對手，助日本奪冠，留下永恆經典畫面。此次轉戰大聯盟舞台，這對老隊友再度交手，無論戲劇性或情懷指數都破表。大谷翔平自右肘手術後，今年重新以投打二刀流身分復出。雖然去年以打者身份效力道奇，未與老東家天使交手，今天終於實現二刀流身份與天使首次對壘，意義重大。在楚奧特方面，儘管過去兩季受傷病困擾，但本季重拾身手，目前擊出20發全壘打。