我是廣告 請繼續往下閱讀

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，曾任新竹「雙罷」發言人，她在7月向廉政署檢舉新竹市長高虹安和代理市長邱臣遠，在有公家資源和行政補助的場合宣傳反罷免並發放文宣小物，違反行政中立。民眾黨立委黃國昌今（14）日質詢法務部廉政署，為什麼林志潔可以公開密件？廉政署副署長林炤宏稱不知情，黃國昌怒轟官官相護。黃國昌質詢時問，為什麼廉政署可以認定行政中立？公務員是否違反行政中立，是由廉政署認證嗎？林炤宏說，廉政署沒有寫出邱臣遠名字，是認為當天活動過程中，承辦人員在現場管理有疏失，市政府應該檢討。黃國昌問，那廉政署發密件給林志潔，為什麼可以公開？林炤宏不置可否，黃國昌怒轟沒立場，官官相護成這樣。最後林炤宏承諾，1個月內了解清楚。此外，立法院1月三讀通過《公益揭弊者保護法》，並在7月26日正式上路，明定法務部應成立揭弊者保護委員會。黃國昌今也質詢此事，林炤宏坦言，委員會迄今還沒成立，還需要1、2個月時間，黃國昌怒轟現在是法律真空狀態嗎？要求林向部長鄭銘謙轉達，盡速成立。