樂多多集團表示，2025年升級新品牌「新・肉多多」，主打日本A5和牛與美國PRIME級牛肉、搭配貴州紅酸湯與麻辣牛奶湯底，8月16日台北東區開幕優惠「買一送一」。乾杯「黑毛屋」雙城店今（14）日開幕，8月暑假兩大火鍋新店菜單價格、訂位資訊一次整理。
📌火鍋買一送一享自助吧！「新肉多多」8/16台北東區開幕
擁有肉多多、狂一鍋、及無菜單鐵板燒明水然・樂的樂多多集團，旗下品牌深受消費者喜愛。樂多多集團表示：「2025下半年首發新品牌『新・肉多多』，複製同集團旗下品牌的成功經驗，主打升級進化版，供應日本A5和牛與美國PRIME級牛肉、搭配貴州紅酸湯與麻辣牛奶湯底」，客單價落在800元～1000元。樂多多集團透露：「以台北市為起步據點，接下來延伸至新北、台中等地，規劃一年內開出四家直營門店。」火鍋控又有口福了。
「新・肉多多」與肉多多有什麼不同？樂多多集團表示，繼原有品牌經常一位難求後，便「積極參與中高價鍋物市場的開發」，保留熱愛肉的初心，強調「肉的層次、醬料的風味、湯頭的細節」全面升級進化。
發現消費者幾乎當成「信仰」的日本A5和牛很受青睞，並選以同樣被視為食材天花板的美國PRIME牛肉作為主力，並秉持「好肉、好湯、好滋味」的原則，團隊更研發出創意與美味兼具的湯底「貴州紅酸湯」與「麻辣牛奶湯」。
樂多多集團表示，「新・肉多多」套餐均附主食、同樣能享用飲料自助吧、罐裝汽水果汁，餐後還會提供一份主廚特製的「水滴櫻花」、「白玉杏仁豆腐」甜點，為「新・肉多多」火鍋營造全新儀式感。
歡慶「新・肉多多」新店開幕，8月16日(六)當天下午17:00（16:00發放號碼牌），於台北忠孝店推出「火鍋買一送一」（限量100組無候補，數量有限，送完為止）。提醒大家，為維護秩序，1～4位顧客僅需一人代表排隊即可；每組(一張號碼牌)上限4人，登記後無法更改人數；以價格較高者計價，每鍋酌收服務費為原價10%；過號即視同放棄；每組用餐時間90分鐘；優惠不併用。
新・肉多多 台北忠孝店 資訊
地址：台北市大安區忠孝東路四段166號3樓 (忠孝敦化站4號出口)
電話：02-2775-5580
📌乾杯「黑毛屋」雙城店今開幕！送肉優惠爽吃兩個月
乾杯集團旗下，以「老饕日常鍋物」著稱的日式鍋物品牌「黑毛屋」，至今展店15間、多集中於百貨與購物中心。乾杯集團表示，持續擴展版圖：「全新『黑毛屋雙城店』新據點選在晴光商圈，鄰近中山國小捷運站與雙城夜市，鎖定在地居民、上班族及多元商圈客群，」啟動街邊店佈局策略，開啟「走入街區、貼近生活」目標。
黑毛屋雙城店面積約53坪、設有50席座位，迎合商圈屬性，乾杯集團表示：「特別將營業時間延長至晚間11點，讓晚下班的上班族與夜間饕客，都能放鬆享受暖心好味」。
黑毛屋主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋與摩滋鍋四大經典日式鍋物，呼應時節推出的夏季限定番茄鍋也正熱銷，主打日本職人匠心研發的正統日式風味。肉品吃得到日本A5和牛、西班牙伊比利豬；以及今年獨家引進、以天然方式飼養的PURE RARE芬蘭豬，只要380元起。同時推出500元有找的日本A5和牛的切落火山壽喜燒套餐，豐富選擇的菜單價格滿足兼具高品質與高CP值的用餐需求。
歡慶黑毛屋雙城店開幕優惠，8月14日至8月20日，凡追蹤黑毛屋官方Instagram並出示給門店人員，贈送「PURE RARE芬蘭豬五花」一份（價值120元）；8月21日到10月20日，雙城店為期兩個月、分階段贈送「馬茲瑞拉起司」和「芬蘭PURE RARE豬梅花」等美食嚐鮮優惠。
黑毛屋 雙城店 資訊
地址：台北市中山區雙城街23號1F
電話：02-2598-1601
時間：11:00-15:00 (Last order 14:00)；17:00-23:00 (Last order 22:30)
