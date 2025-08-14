我是廣告 請繼續往下閱讀

▲煙波新竹湖濱館的吃到飽餐廳今年4月重新改裝，推出全新Buffet品牌「莫內饗宴」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲煙波國際觀光集團邀請馬來西亞米其林一星餐廳 Restaurant au Jardin 主廚史金福（Kim Hock Su）設計甜點。（圖／新竹煙波提供）

▲「黃甜椒榛果甘納許酥餅」，將榛果與甜椒融合於酥脆外皮與綿滑餡心之中。（圖／新竹煙波提供）

「文華Café」推新主餐 最低每位1580元+10%起

▲台北文華東方酒店的「文華Café」 (Café Un Deux Trois) ，是人氣吃到飽餐廳，即日起推出全新午間季節單點主餐。（圖／台北文華東方提供）

▲文華cafe的「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮，菜色有鱈場蟹、鮑魚、小龍蝦等，輪番上陣。（圖／台北文華東方提供）

煙波飯店新竹湖濱館的吃到飽餐廳4月重新改裝，推出全新Buffet品牌「莫內饗宴」，現在又將升級菜色，推出2道米其林級甜點。邀請馬來西亞米其林一星餐廳 Restaurant au Jardin 主廚史金福設計，包含「鹽味椰糖椰子慕斯佐紅蔥油薩布蕾奶酥」、「黃甜椒榛果甘納許酥餅」，兩款甜點將從9月1日至11月30日供應，午餐、晚餐兩時段都吃得到。餐價最低為平日中午1180元+10%。煙波國際觀光集團攜手馬來西亞米其林一星餐廳 Restaurant au Jardin 主廚史金福（Kim Hock Su），於煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」餐廳獨家推出兩款創意甜品。自2025年9月1日至11月30日限時供應，於煙波湖濱館的莫內饗宴餐廳享用午餐或晚餐，就可吃到。煙波集團提到，來自馬來西亞的史金福主廚，是東南亞近年備受矚目的新銳名廚，曾於英國 White Hart、The Freemason 等歐洲餐廳歷練，奠定紮實法式料理基礎。返馬後創立 Restaurant au Jardin，秉持「在地即世界」的理念，餐廳超過八成食材來自檳城方圓二十公里內，強調對土地與食材的尊重，2025年更榮獲《馬來西亞 Tatler Dining》最佳餐廳肯定。此次客座煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」，史金福主廚親自設計兩道限定甜點，包含「鹽味椰糖椰子慕斯佐紅蔥油薩布蕾奶酥」，靈感來自馬來傳統點心「馬蹄酥」，主廚以濃郁椰糖餡包裹輕盈慕斯，底層餅體則結合台灣紅蔥油與鹽味奶酥，甜鹹交錯、香氣四溢。第二款「黃甜椒榛果甘納許酥餅」，則展現主廚一貫的風味實驗精神，將榛果與甜椒融合於酥脆外皮與綿滑餡心之中，口感豐富且具驚喜感，是南洋蔬果與歐陸甜點的嶄新詮釋。「莫內饗宴」設計七大豐盛餐區，除了精彩的甜點，必吃菜色還包含等。平日：午餐1,180元、午茶880元、晚餐1,380元；假日：午餐1,580元、午茶1,180元、晚餐1,680元＊以上均需另加10％服務費，米其林甜點僅限午餐、晚餐另外，人氣Buffet台北文華東方酒店的「文華Café」 (Café Un Deux Trois) ，迎來新任主廚盧奕翔，也推出全新午間季節單點主餐，即日起週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，推出美饌包含有「油封九孔鮑及海虎蝦海鮮燉飯」、「香煎海石斑佐百香果沙巴雍醬」、「炙烤伊比利豬梅花佐法式芥末醬汁」與「爐烤美國Prime帶骨牛小排及X.O.醬波士頓龍蝦」；週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「嫩煎國王鮭魚」、「爐烤澳洲小羔羊肩」與「炙燒日本A3紐約客」。賓客除可任選上述一道精緻主餐之外，「平日午間饗．吃．吧」還可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤；「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮，菜色有鱈場蟹、鮑魚、小龍蝦等，輪番上陣，另還有人氣也很高的精品級甜點吧。