國民黨主席改選話題延燒，面對黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕，近日傳出不選黨主席後，有黨內人士放話，日前表態參選的孫文學校總校長張亞中若當選，將危及黨運作。張亞中今（14）日反嗆，黨內「反張亞中人士」能不能有出息一點，別整天用「追求勝選」來騙人，結果國民黨越輸越慘，真有本事就出來挑戰啊！他強調，國民黨目前的困局都不是他造成的，請不要用貼標籤的方式叫囂。國民黨主席選舉將在10月18日登場，傳出黨內呼聲最高的盧秀燕，近日傳出不選黨主席後，有知情人士坦言，現在最麻煩的就是張亞中堅持參選到底，若讓張當選將危及黨正常運作，這樣2026年縣市首長選舉不論要順利交棒、連任或突破艱困選區，都會有問題。對此，張亞中回擊，四年前，在上次黨主席選舉中，黨內就已經有不少人因為恐懼他當選，而給他扣上了「亡黨、紅統」的大帽子，說穿了，不也就是因為擔心他這個「黨內權貴的圈外人」動了他們的奶酪嗎？但是請問在他上次敗選之後，國民黨是因此而「勝選、復興」了呢？還是因此更接近「崩盤、亡黨」了呢？那位匿名的「藍營人士」不知道可不可以給我一個明確的答案？張亞中說，國民黨目前面臨的困局，其實只要稍微清醒的人都知道，這個黨不只沒有了資源，也不只渙散了組織，而且根本是沒有了方向，更沒有了靈魂與歷史格局。這個一盤散沙，多頭馬車的黨，早已遠離了創黨的精神，而且面對著國家明顯的困局與危機，根本拿不出任何解決方案，而只能在「一切為勝選」的口號下，麻痺自己，迷幻忠貞黨員，隨波逐流。我想請問，當這個黨面臨美國正在掏空台灣經濟，逼迫台灣走上烏克蘭處境，以及台灣隨時可能面臨一場毀滅的戰爭風險時，除了會繼續喊喊「親美、反共、和中」的口號外，提出過什麼具體的做法了嗎？如果什麼辦法都沒有，那麼就算「把張亞中打死了」之後，國民黨就得救了嗎？就能勝選了嗎？中華民國就能幸福快樂了嗎？張亞中直言，各位請想想，國民黨目前所有的困局，可都不是「張亞中」造成的，但「張亞中」卻仍然勤勤懇懇地提出了各種解決困局的方法，在「張亞中」的參選聲明中，自己提出了如何解決黨組織、制度渙散的方法，也明確地提出了如何重建黨德、黨魂的做法，更用他幾十年來的專業素養，提出了相信台灣沒有其他人能提出的，最好的解決兩岸危機的路徑圖。「我的確有弱點，我最大的弱點其實就是從來沒有攪和進台灣政治的泥潭裡，因此被說成是我沒有人脈、資源，以及我鮮明的兩岸主張，違背了台灣目前因為李登輝、民進黨所塑造的「傾獨」的氛圍，不是嗎？但是各位朋友如果願意仔細聽聽我的想法，我所提出的政見，有哪一項不是正確地指出了目前黨與國家的問題？有哪一個不是真正在為解決黨與國家的危機而努力？」張亞中痛批，只想向所謂的黨內的「反張亞中人士」說句話，能不能有出息一點，別整天就用「追求勝選」來騙人了，騙了二十年，結果國民黨越輸越慘，你們要真有本事，就出來挑戰，我們把問題攤開來，大家好好把問題辯論清楚，如何？自己願意隨時接受「反張亞中人士」的挑戰，但請不要用貼標籤的方式來叫囂，而是帶著你的腦袋來，我隨時靜候你們的挑戰！張亞中直言，容我跟各位說句肺腑之言，國民黨當然要追求勝選，但在川普的大棒打下來，在台灣被迫必須吞下烏克蘭化的後果，在年輕人即將被迫走向戰場的狀況下，相信只有我的主張在被充分傳播、被台灣社會了解之後，國民黨才有機會真正勝選，並且為國家帶來和平與繁榮的契機，這是他的信心與勇氣，也是他要參選黨主席的理由，更可能是台灣還剩下的少數的機會所在。