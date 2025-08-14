我是廣告 請繼續往下閱讀

當組織與企業以目的為導向並改善ESG表現，不僅競爭力會提升，績效亦能更卓越，並能為環境與社會帶來深遠正面影響。雲林縣政府與ESG遠見共好圈攜手「2025雲林永續參訪」，將於 8月22日（五）展開學習交流，邀集遠見共好圈的會員，深入探索全台唯一的農工商智慧科技城——雲林，透過來自企業、學校等利害關係人與在地的交流互動，啟發更多跨界合作契機，實現共創永續的目標。自2023年9月成立以來，ESG遠見共好圈已超過120家企業、大學與醫院攜手舉辦逾25場會員活動，致力於「永續共好、跨界共學、典範共創、知識共享」，集結各領域知識與資源，聚焦永續經營與社會影響力。作為台灣重要的農業大縣，雲林近年以「農業科技縣」為願景，積極推動智慧農業、循環經濟與再生能源的整合發展，並在ICF全球智慧城市評選中，從450多個城市脫穎而出，榮獲「全球7大智慧城市」殊榮，更是亞洲唯一入榜的城市。此次參訪行程精心規劃4大亮點，讓學員在一日的深度參訪中，實地見證雲林如何結合地方創生、科技創新與永續思維，形塑獨具特色的ESG實踐場域。口湖台灣鯛智慧養殖園區將傳統漁業與太陽光電、AI科技結合，發展智能養殖與循環經濟。園區導入淨水回收、綠能管理、太陽能儲電系統、遠端監控等技術，翻轉過去三十年的傳統模式，創造23倍年收成，成功將口湖鄉打造成「國際外銷生產示範區」。雲林擁有半數人口從農，卻能孕育多家以AI科技與永續理念驅動的新創企業，讓農業產值自769億元躍升至936億元。此次遠見共好圈邀請六家在地新創團隊，與會員展開工作坊交流，促進跨產業合作，啟發更多ESG商業模式創新可能。「微醺農創共享基地」結合物聯網與智慧感測，讓電腦自主調控灌溉，推動離地介質栽培及自動化管理，協助小農接軌國際減碳趨勢。透過衛星農場模式，打造低碳永續產業聚落，實現地方創生與碳匯量化雙重目標。擁有75年歷史的「北港宏昇芽菜智慧農場」導入智慧廠房與冷鏈創新技術，從栽培到包裝全程自動化，並取得多項國際驗證。其智慧轉型不僅挽救北港「豆芽庄」產業，更從在地小農躍升為全國供應商，展現農業價值鏈升級的力量。本次「雲林永續參訪」透過深入體驗雲林的智慧農業、地方創生與循環經濟，遠見共好圈會員將從中汲取靈感，回到各自領域推動更多以ESG為核心的創新實踐。遠見共好圈與雲林縣政府誠摯期盼，這場跨界的對話與合作，將成為企業與學校攜手共進的起點，持續為台灣的永續發展挹注新動能。