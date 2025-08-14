我是廣告 請繼續往下閱讀

中國海警船日前在黃岩島附近與菲律賓海防隊發生碰撞，鬧出本國軍艦與自家船隻相撞的尷尬畫面，成為外界笑柄，但中國在資訊戰上的動作絲毫未減。菲律賓軍方12日揭露，一段在YouTube流傳、長達12分鐘、標題為「菲律賓對決馬來西亞：沙巴與南海緊張升溫」的影片，完全是AI生成的虛構情節，描述菲國巡防艦「薩拉馬特號」與馬來西亞巡邏艦「彭亨號」在沙巴爭議海域對峙數小時，還聲稱雙方因菲律賓去年通過兩部將沙巴列入領土的新法律而緊張再起。菲律賓武裝部隊嚴正駁斥，影片內容「純屬捏造」，目的是破壞菲馬長達60年的外交關係、削弱軍方公信力並挑起不必要的對立。前菲國海軍軍官、現任澳洲國防與安全分析師孟蒂羅警告，資訊戰正在加劇，民眾必須提高警覺；數位內容創作者林賈普則直指，這是中國宣傳機器為挽回黃岩島相撞事件顏面的「傑作」。菲律賓海軍在影片聲稱對峙的當天，正派飛彈巡防艦「魯納號」前往馬來西亞檳城，參加8日至22日舉行的第3屆「東協多邊海軍演習」，並計畫在25日至29日與馬方舉行雙邊演習，以加強聯合規劃、戰術協同與海上安全合作，與影片情節完全不符。碰撞事件發生後，美國13日立即派出「希金斯號」與「辛辛那堤號」兩艘驅逐艦駛入黃岩島鄰近海域，強調航行自由並表態支持菲律賓，中國軍方則宣稱對美艦進行監視並驅離。外界普遍認為，南海局勢在軍事衝突與虛假資訊雙重推波下，正進入更敏感與危險的階段。