經濟部長郭智輝上任一年來爭議言行不斷，對美關稅談判狀況外、到中南部勘災救災也遭質疑不夠積極，今（14）日再被爆料，美國1日公布台灣關稅稅率當天，郭智輝出席福容大飯店宴客，主題還寫「當我們快樂在一起」。對此，國民黨立委牛煦庭直言，身為官僚，政治敏感度還是要有，而郭這類情況也不是一次兩次而已，「這對郭是很大的危機。」
台北市議員侯漢廷今天踢爆，關稅公布當天郭智輝設宴「當我們快樂在一起」，對比現在，民進黨關稅談判失利，國人擔憂恐懼，就在1日公告20%+N的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護。
經濟部則回應，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。
牛煦庭今天受訪時則批評，郭智輝一直以來都以心直口快為名，但身為官僚，政治敏感度還是要有，而郭這類情況也不是一次兩次而已，擔任經濟部長已經一年多的時間，期間好幾次沒辦法表現出苦民所苦，也不了解基層狀況，這對於人民來講是一個很容易失去信心的作法，尤其現在關稅壓境，大家都期待政府能快速有效的做出應對，但如果郭對基層缺乏瞭解，無法讓人民甚至國會得到信任，這對郭是很大的危機。
另外，當天餐敘出席者還包含監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，引發外界質疑。牛煦庭再批，很多機關應有功能與分際都已經失去，以監察院來說，從公務車事件就可以看到已跟人民脫節，無論行政官員或監察委員都不該跟基層脫節，這樣只會造成更大混亂，希望大家各安其分，好好做事。
