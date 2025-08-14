我是廣告 請繼續往下閱讀

陳德順／營建業從業人員、台南市民楊柳颱風來勢洶洶，13號上午從台東太麻里登陸，下午從台南七股出海，期間未受到中央山脈阻擋，14號登陸福建時颱風結構依然良好。經歷丹娜斯摧殘的台南，在楊柳行經過程中，卻沒有出現淹水情事，可見治水成果有顯著成效。關鍵在於台南在都市開發的過程中，把滯洪池和抽水站納入重劃的公有設施中，讓雨水沒有因為都市水泥化而無處可去。六都的都市化是必然方向，以台北和新北為例，就是在30年前由中央投入1800多億，整治淡水河、大漢溪、基隆河等河道，變成水泥化的巨大排水，並在沿途興建高達4層樓的堤防與抽水站，並透過員山仔分洪道等區域排水，將都市積水排到出海。但這種大規模、全部由中央出錢的水利工程，在其他縣市幾乎不可能發生。根據台南市政府的發布的新聞稿，從2006年中央開始補助台南至今，治水經費總數為415億，若要實現所以的治水計畫，還缺380多億。在財源有限的情況下，台南市政府以市地重劃與區段徵收為手段，一方面公辦都更幫民間活化閒置土地，另一方面取得公共設施用地，拿來開闢滯洪池、雨水下水道與抽水站。讓當地遇到豪大雨時，讓當地不會因為地表變成水泥道路而增加洪水高峰，反而因為水利設施完善，洪水高峰數值比開發前更低，代表積水比開發前更順利排出。水利工程最貴的是用地費，1億元的滯洪池可能有5千萬都用於土地，但台南透過重劃取得公共設施用地，讓水利單位只要把資源都投入到排水工程，就可省下用地費，而且替當地的民眾解決長年淹水問題。例如許多崑山科大的校友，都記得7年前校門口每逢颱風，一定變成「水上樂園」。這是因為古代的內陸湖「鯽魚潭」，中心位置就在這所學校，可說是周遭行政區的地勢最低點。但台南市政府搭配中央的三爺宮溪整治計畫，在上游先利用重劃區設置西灣里滯洪池攔截積水，在學校對面的崑大路市地重劃，也有滯洪池工程進行中。所以在8月2號的西南氣流豪雨中，當地每小時雨量超過100釐米，突破500年一遇的標準，但淹水在早上7點一小時內就退掉。如果比較8月5號的新北市新店捷運站，當時豪雨每小時80釐米，就造成捷運站前淹水，台北市信義區也出現水溝蓋噴泉，相比之下，只花415億的台南，治水成果絲毫不輸花費1800億的大台北。就連台南仁德的中華醫大，因為認同市府治水有成，學校董事會主動捐出校地讓黃偉哲蓋抽水站，成為當地美談，在這次丹娜絲、楊柳等颱風侵襲下，「華醫游泳池」的淹水狀況從未發生。台南市政府整合跨局處的專長，地政局負責找水利用地、水利局負責找工程經費，地主也樂於讓自己閒置的土地，變成不會淹水的重劃區。各縣市應該要參考台南的經驗，加強治水成效，扭轉重劃是在炒地皮的觀念。筆者也建議中央應擴大加碼投資南部治水，不僅可確保半導體產業的運輸順暢，長期也有助區域均衡發展，帶動更多人願意移民南部。