▲林逸欣在婚禮上準備的各種小細節，感動數萬人。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

音樂才女林逸欣日前補辦婚禮，甜蜜完婚，她在IG分享了婚禮彩排和正式演出影片，展現她獨特的進場方式——邊拉小提琴邊脫禮服，創意十足卻也驚險萬分！林逸欣在貼文中幽默自嘲，正式進場時第一步就踩到禮服，之後一路「踩不停」，直到抵達定點才成功「金蟬脫殼」，在夫婿和工作人員協助下，順利脫下禮服繼續第二段表演。她表示，事前完全沒時間彩排脫禮服的環節，幸好最終演出成功，展現她的音樂才華與臨場應變能力。這段表演的組曲精心編排，包含《泰伊斯冥想曲》、《Tico Tico》、《Bad Guy》、《開到荼蘼》、《我還年輕》以及《刻在我心底的名字》等，融合古典、流行與電影配樂，展現林逸欣多變的音樂風格。影片中，她一邊拉奏小提琴，一邊流暢完成服裝轉換，驚艷全場，令人讚嘆她的創意與勇氣。林逸欣也在貼文中開心表示：「希望這段表演你們會喜歡。」林逸欣是歌手、演員、音樂家，畢業於師大音樂系，入行時最初是擔任旅遊節目主持人，隨後專注發展音樂事業，也曾演出電影《夏天協奏曲》。近期她和夫婿補辦因疫情而一直延宕的婚禮，場上各種小細節如：播放從小到大的紀錄影片、現場演奏小提琴、貼心為父親準備好看的手杖等，都令網友讚嘆林逸欣是來自一個有愛的家庭。