中國人民解放軍東部戰區今（29）日對外宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，展開代號為「正義使命－2025」的對台軍事演習，並預告30日將進行實彈射擊，對區域情勢投下震撼彈。對此，國防部立即成立應變中心，依規定派遣適切兵力因應，同時在解放軍公布的演訓示意圖上，直接標註「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等字樣，強勢回擊中方軍事挑釁。根據解放軍東部戰區說法，此次演習範圍涵蓋台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南與以東海域，演訓重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，以及外線立體懾阻等科目。解放軍東部戰區宣稱，將以艦艇、軍機多向接近台島，進行諸軍兵種聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力，同時對外公布演訓區域示意圖。面對解放軍大規模圍台操演，國防部已啟動應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，迅速派遣相應兵力執行立即備戰操演，以實際行動守護台灣的自由民主，堅定捍衛中華民國主權。此外，國防部發言人也在臉書上「改圖反擊」，將解放軍原本的演訓示意圖重新標註，醒目地放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字，強調國軍守護國家安全、民主體制與自由生活方式的決心毫不動搖。國防部並嚴正指出，中共此次具高度針對性的軍事演習，再次坐實其侵略者本質，是最大的和平破壞者，也印證台灣更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，並於文末標註上「以實力謀和平」。