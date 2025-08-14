我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KEY新專輯《HUNTER》造型前衛，染上一頭白髮，宛如墮落天使。（圖／遠雄創藝）

韓國男體SHINee的「萬能鑰匙」KEY重磅回歸歌壇！他即將推出第三張正規專輯《HUNTER》，同步啟動巡迴演出《2025 KEYLAND Uncanny Valley》，台北場確定在10月4日於台北流行音樂中心登場，票價分為1樓VIP區6800元、2樓5800元、3樓4800元、3樓3600元，門票於8月22日晚間6點起開放第一階段售票、8月23日中午12點在tixCraft拓元售票系統全面開賣。KEY的正規三輯《HUNTER》預告片日前公開，整支影片以懸疑電影般的手法呈現，他身處於黑暗廢墟空間裡，發現另一個「Hunter」的存在，處於強烈不安的狀態下，親自前往與其對峙後陷入混亂的奇異故事，其中一幕，他顫抖的拿起剪刀剪掉自己的頭髮，展現驚悚又精湛生動演技，營造出令人窒息的緊張感，公開後便引發熱烈反響。他本次回歸就連宣傳照也不馬虎，KEY展現極具衝擊力與未來感的前衛造型，他穿著一件鏤空編織感的米白色針織上衣，融合溫柔與強烈個性，背後一對如雕塑般立體的大型羽翼，以雪白羽毛堆疊出戲劇張力，營造出神祕又超現實的氛圍，彷彿來自異世界的墜落天使。另外的宣傳照還有宛如黑暗王者般的姿態坐鎮於如同王座般的石質結構前，強勢氣場令人屏息。身為自給自足的偶像KEY，日前在MBC節目《我獨自生活》更曝光了新造型的幕後故事，為了有效利用時間，他先在美容室漂髮，但染上鮮紅顏色卻是出自本人的手，親自在家上色、沖洗、吹整一手包辦，不僅展現高超的美感與技巧，也再度印證他對造型的執著與完美主義，讓粉絲佩服不已。KEY本名金起範，他從小崇拜BoA（寶兒）而產生星夢，2005年13歲時離開大邱到首爾參加BoA所屬公司「SM娛樂」舉辦的徵選，脫穎而出成為旗下練習生，2007年還曾到中國北京進修漢語；到了2008年，他以SHINee成員身分出道；現在除了是知名歌手、演員、主持人，也涉獵設計領域，所以還有服裝設計師的身分。《2025 KEYLAND Uncanny Valley》10月4日在台北流行音樂中心舉辦，門票分為1樓VIP區6800元、2樓5800元、3樓4800元與3600元，粉絲福利包含VIP吊牌、觀看彩排、一對10人合照、1對1合照、簽名拍立得等。售票採取會員優先以及一般販售2階段，Weverse會員登記時間於8月14日中午12點起～8月17日23點59分，Weverse會員購買為8月22日18點到22點，一般販售時間為8月23日中午12點起，在tixCraft拓元售票系統全面售票。活動日期：2025年10月4日（星期六）開唱時間待定活動地點：台北流行音樂中心活動票價：1樓VIP-6800、2樓5800、3樓4800、3樓3600售票日期🔴Weverse登記：2025年8月14日（四）12：00 - 8月17日（日）23：59🔴Weverse售票：2025年8月22日（五）18：00 - 22：00🔴一 般 售 票：2025年8月23日（六） 12：00售票網站：tixCraft拓元售票系統