我是廣告 請繼續往下閱讀

新北人嗨了！「壽司郎淡水新市店」開幕優惠

開幕限定商品特價

滿額贈「開幕限定A4資料夾」

滿額按讚「現折40元」

滿額贈「折價券180元」

▲壽司郎新店開幕優惠，「極上鮪魚大腹」40元、「水煮深海紅蟹」35元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎淡水新市店景。（圖／台灣壽司郎提供）

南屯「壽司郎台中文心店」開幕優惠

開幕限定商品特價

滿額贈「開幕限定A4資料夾」

滿額按讚「現折40元」

滿額贈「折價券180元」

▲台灣壽司郎「台中文心店」開幕優惠。（圖／翻攝自壽司郎FB）

馬口鐵磁鐵」共13款 限量聯名扭蛋，還有史努比造型提袋、壓克力立牌鑰匙圈、超Q大頭玩偶等限時集點贈、滿額贈。藏壽司表示：「8月19日起抹茶旋風來襲，不用飛日本」爽吃日式甜點，推薦「白玉抹茶金時聖代」120元、「抹茶牛奶霜淇淋」40元、「靜岡抹茶霜淇淋」40元。







▲藏壽司全新抹茶甜點8月19日開吃。（圖／台灣壽司郎提供）



8月暑假狂開新店！，推出「極上鮪魚大腹」40元、「水煮深海紅蟹」35 元，消費滿額按讚「現折40元」、還送萌抱壽司「開幕限定A4資料夾」，兩大新店開幕優惠一次整理告訴你。「壽司郎淡水新市店」總坪數達143.5坪、座位數228席，位於淡海輕軌綠山線淡水行政中心站步行可到距離，還設有汽車、機車停車場超方便。◾️8月11日起開吃「極上鮪魚大腹」40元；8月18日起開吃「水煮深海紅蟹」35元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元（皆為售完為止）。◾️8月11日起單筆消費滿300元，結帳出示FB按讚畫面，即贈「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）。◾️8月11日至8月17日，消費滿300元並參加社群按讚活動，可享「現折40元」優惠；消費滿600元「可折80元」，以此類推。◾️8月11日至8月17日，消費滿350元，即贈「壽司郎折價券小卡」乙張（數量有限送完為止）。地址：新北市淡水區濱海路一段36號電話：02-2628-2886時間：試營運8月11日至8月24日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、8月25日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）「壽司郎台中文心店」總坪數達146坪、座位數226席，鄰近台中文心秀泰影城、與好市多台中店，地點便利。◾️8月14日至8月20日，「極上鮪魚大腹」40元；8月21日至8月27日「水煮深海紅蟹」35元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元（皆為售完為止）。◾️8月14日起單筆消費滿300元，結帳出示FB按讚畫面，即贈「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）。◾️8月14日至8月20日，消費滿300元並參加社群按讚活動，可享「現折40元」優惠；消費滿600元「可折80元」，以此類推。◾️8月14日至8月20日，消費滿350元，即贈「壽司郎折價券小卡」乙張（數量有限送完為止）。地址：台中市南屯區豐樂里35鄰文心南路297號電話：02-2369-1277時間：試營運8月14日至8月27日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）；8月28日起正式開幕，日至四11:00-21:30 (最後點餐時間21:00)、五六11:00-22:00 (最後點餐時間21:30)​另外，最新聯名花生漫畫75週年Peanuts史努比的台灣藏壽司，除了開搶「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「