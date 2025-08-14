我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）先前以「台灣如何失去川普」為題投書，質疑民進黨政府長期與民主黨友好，惹怒目前執政的川普政府，批評台灣對美外交失敗；而在726首波大罷免後，日本多家主流媒體及學者也相繼批判總統賴清德，引發各界熱議。對此，國民黨立委王鴻薇也狠酸，外交部又噤聲不語，奉勸民進黨政府，不要只會「對內強硬，對外啞巴」。王鴻薇表示，上週曾任美國國務院資深顧問的惠頓發文指出，提及總統賴清德一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬元聘請親川普公司，反而讓台灣失去川普的支持；也直言賴清德總統被羞辱地拒絕過境美國，又批評副總統蕭美琴，指稱她左派建立密切關係，導致台灣錯失鞏固共和黨支持的關鍵時機。王鴻薇續指，第一時間她要求外交部應該嚴正抗議，不能給予模糊空間以免「弄假成真」，卻換來黨媒配合所謂的政黨高層，說她說謊，惡意操作帶風向，至今高層是誰不知道，外交部仍不敢抗議。王鴻薇提到，顯然，最擔心的事情還是發生了，接連兩日不同的地方消息，都在發出我國外交失能的不利消息，東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠在臉書發文，包括《讀賣新聞》、《產經新聞》都發文抨擊賴清德，包含「推動大罷免」與「雜質說」，林泉忠也指出，2大報在意識形態上偏向中右，長期以來被視為是對民進黨較為友好的輿論重鎮。如今不約而同地發表批判賴政府的社論與評論，顯示日本輿論對賴清德執政風格的負面評價已然浮上檯面，稱賴清德已開始失去日本的信賴。不僅如此，王鴻薇指出，無獨有偶，美國雜誌《外交家》（The Diplomat）近日刊文指出，白宮日前阻止賴清德在紐約短暫過境，共和黨方面反應冷淡，甚至連向來在國會表現挺台的眾議院對中戰略特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也未對此事公開表態，與過去積極打出台灣牌、凸顯對中強硬立場的形象形成鮮明對比。顯示該黨在亞洲政策上的戰術出現轉變。「短短不到兩週，美、日國際級媒體以及政治要人，對我國外交與執政黨充滿悲觀與抨擊，民進黨政府如果不出來強力的反擊等於形同默認，更讓我國的國際形象讓外人看扁。」王鴻薇強調，除非是「本就如此」，不然傳到現在這樣，恐怕「弄假成真」也就不遠了。然而時至今日消息都傳了好幾天了，外交部又一樣噤聲不語，奉勸民進黨政府，不要只會「對內強硬，對外啞巴」如今正是你們發揮「大內宣」能力的時候，不能再讓這些言論與耳語，在國際上流傳，重創這個世界對台灣的信心。