我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風季來襲，中南部與水量豐沛，曾文水庫已自7月6日起持續調節性放水，根據水利署南區水資源分署統計，截至今（14）日12時止，39天來累積總雨量約1920毫米，進水總量約11億7000萬公噸，放水總量約11億6000萬公噸，相當於13座南化水庫，南水分署也表示「今年水情相當樂觀。」台南曾文水庫、蘭潭水庫有效蓄水容量維持100.00%，有效蓄水容量也達100.00%，分別是45903(萬立方公尺)和925(萬立方公尺)；連通曾文水庫的烏山頭水庫蓄水率81%，有效蓄水量6271(萬立方公尺)；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水率94%，有效蓄水量8018(萬立方公尺)。仁義潭水庫有效蓄水容量91.65%，有效蓄水量：2260(萬立方公尺)、牡丹水庫有效蓄水容量91.42%，有效蓄水量：2397(萬立方公尺)。根據水利署南區分署統計，曾文水庫上一次調節性放水結束為去（2024）年11月18日，如今受丹娜絲颱風、西南氣流和剛遠離的楊柳颱風等影響，已經連續39天放水。